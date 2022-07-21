У Генштабі розповіли про озброєння, яке ЗСУ невдовзі отримають від Великої Британії

У Генеральному штабі Збройних сил України розповіли, на яке озброєння від Великої Британії очікують найближчими тижнями.

«Міністр оборони Сполученого Королівства Великої Британії та Північної Ірландії Бен Воллес оприлюднив деталі наступного пакету британської військової підтримки Україні, включно з планами відправити десятки артилерійських установок, сотні безпілотників, 50 000 артилерійських снарядів і сотні протитанкових одиниць протягом найближчих тижнів», – розповіли у Генштабі.

У Генштабі уточнили, що йдеться про понад двадцять155-мм самохідних установок M109 і тридцять шість 105-мм артилерійських установок L119. Очікується також прибуття радіолокаційних систем контрбатарейної боротьби та понад 50 тисяч боєприпасів для наявної в Україні артилерії радянських часів. Повідомляється, що Британія надішле понад 1600 одиниць протитанкової зброї, а також безпілотники, включно з сотнями повітряних боєприпасів.

«Наразі в Україну відправлено 6900 одиниць протитанкової зброї NLAW, Javelin, Brimstone та іншої, а також 16 тисяч артилерійських снарядів, шість машин Stormer із зенітно-ракетним комплексом Starstreak та сотні ракет. Сполучене Королівство також поставило морські ракети Brimstone, реактивні системи залпового вогню, 120 бойових броньованих машин і велику кількість нелетальної допомоги, включно з понад 82 000 шоломів, 8 450 комплектами бронежилетів і понад 5 000 приладів нічного бачення», – йдеться в повідомленні.

У ЗСУ цитують Бена Воллеса: «Масштаби та асортимент обладнання, яке ми надаємо, демонструють силу нашої рішучості. Разом з нашими міжнародними партнерами ми забезпечимо, щоб Україна мала інструменти для захисту своєї країни від незаконного вторгнення Путіна».

Про допомогу, яку буде передано Україні від Британії, міністр оборони Бен Воллес сьогодні вказав в оновленому звіті до парламенту.

З початку повномасштабної війни РФ проти України підтримка Британії Україні сягнула 2,3 мільярда фунтів стерлінгів. Також Великобританія ініціювала масштабну навчальну операцію для українських військових з планами підготувати у себе щонайменше 10 тисяч українських вояків.

Голова Офісу президента України Андрій Єрмак, коментуючи очікувані поставки нової військової допомоги від Британії, у Telegram написав: «Стаємо ще потужнішими».