Перша леді Олена Зеленська у зверненні до членів Конгресу США попросила більше зброї для України

Перша леді Олена Зеленська попросила США надати більше зброї Україні, яку можна використати для запобігання ударам російської авіації, які «вбивають дітей у візочках», і яка може захистити українців від російських «терористичних атак».

Олена Зеленська, яка перебуває з візитом у Вашингтоні, у виступі перед Конгресом США 20 липня в Капітолії заявила, що Україна вдячна за військову допомогу, яку США надали дотепер, але нині Україна особливо потребує систем протиповітряної оборони.

«Ми хочемо, щоб кожен батько та кожна мати могли сказати своїм дітям, щоб вони лягали спати спокійно. Більше ударів із повітря не буде», – сказала Олена Зеленська.

Тезою про «дітей, убитих у візочках» вона звернула увагу американських законодавців на російський ракетний удар по Вінниці минулого тижня, де жертвами також стали діти.

Олена Зеленська згадала у своїй промові і про літніх людей, які пережили Другу світову війну та Голокост тільки для того, щоб бути вбитими авіаударами РФ у 2022 році.

«На жаль, війна не закінчена», – зазначила перша леді України, і сказала, що просить про зброю від імені вбитих та поранених українців та від імені тих, хто вижив.

Олена Зеленська, яка відвідала Білий дім 19 липня, сказала, що нинішня реальність така, що вона та інші матері в Україні запитують, чи повернуться їхні діти до школи восени, а вчителі задаються питанням, чи мають вони готуватися до навчання чи перебування у бомбосховищах.

Раніше президент України Володимир Зеленський заявив, що очікує на «значні результати» від зустрічей своєї дружини у Вашингтоні. Він сказав, що її звернення до членів Конгресу буде важливим.

Окрім зустрічі з президентом США Джо Байденом та першою леді Джилл Байден у Білому домі, Олена Зеленська також відвідала Державний департамент та зустрілася з держсекретарем США Ентоні Блінкеном.