Олена Зеленська виступить у Конгресі США

Триває візит української першої леді до Вашингтону. Законодавці США збираються заслухати в середу першу леді України Олену Зеленську під час її виступу на Капітолійському пагорбі.

Президент України Володимир Зеленський перед виступом заявив, що Олена Зеленська виступатиме від імені всіх українських матерів і жінок.

«І я справді вірю, що це почують ті, від кого залежить прийняття рішень у США», – сказав президент.

Спікерка Палати представників Конгресу США Ненсі Пелосі закликала всіх членів Палати представників і Сенату прийти на виступ, сказавши, що це буде «важлива та своєчасна можливість почути безпосередньо першу леді Зеленську, дізнатися більше про жахливі втрати російського вторгнення та висловити нашу вдячність народу України за його боротьбу за демократію».

У вівторок, 19 липня, Олена Зеленська зустрілась із першою леді США Джилл Байден, на запрошення якої прихала до США. Президент США Джо Байден також привітав Зеленську.

«Українська перша леді Олена Зеленська втілює таку саму стійкість і витривалість, як і її країна, – написав Байден у вівторок у твітері. – Для Джилл та мене було честю вітати її в Білому домі сьогодні».

Це вже друга зуcтріч Зеленської та Байден. Раніше цього року Байден та Зеленська зустрічались в Ужгороді. Під час турне у травні Байден відвідала Румунію, Словаччину та Україну.

У вівторок Байден сказала, що під час поїздки Олена Зеленська познайомила її з великою кількістю біженців та попросила допомогти у питаннях психічного здоров’я постраждалого населення.

«Я повернулася і поговорила зі своєю командою, і, я думаю, що ви отримали мій лист про те, що ми робимо, щоб допомогти з психічним здоров’ям матерям і дітям, які, ви знаєте, постраждали від такої трагедії та звірств. І тому я працювала над цим. Команда працювала над цим», – цитують першу леді присутні на зустрічі у вівторок журналісти.

Білий дім каже, що перша леді України відвідує Вашингтон, «щоб висвітлити людську ціну агресії Росії проти України». Серед основних тем обговорення – подальша підтримка США уряду України та її народу, який захищає свою демократію, зокрема, аби «впоратися зі значними людськими наслідками російської війни, які відчуватимуться протягом багатьох років».

«Вона відвідала Україну в травні, щоб особисто побачити й поспілкуватися з тими, хто через війну втратив дім, близьких. Тепер моя черга говорити у США про українські потреби в нашому спротиві та боротьбі з агресором», – написала перша леді України на свої сторінці у Facebook.

Під час візиту Олена Зеленська зустрілася із державним секретарем Ентоні Блінкеним, адміністраторкою Агентства США з міжнародного розвитку (USAID) Самантою Пауер, представниками української діаспори та постраждалими від ракетного обстрілу в Краматорську українцями, які перебувають на лікуванні у США.

23 липня Олена Зеленська планує провести другий форум перших леді та джентельменів, пише посольство України в ЄС. Одна із секцій саміту відбудеться в Брюсселі і буде присвячена фізичному та психологічному відновленню українців, йдеться в повідомленні.