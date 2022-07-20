«Втоми» від війни в Україні немає і не буде» – Резніков про результати зустрічі «Рамштайн»

Міністр оборони України Олексій Резніков 20 липня розповів підсумки зустрічі Контактної групи з питань оборони України у форматі «Рамштайн».

За його словами, він, а також голова Головного управління розвідки Міністерства оборони Вадим Скібіцький та заступник головнокомандувача Збройних Сил України Євген Мойсюк розповіли партнерам про ситуацію на фронті та актуальні потреби української армії.

«За домовленістю з колегами, тримаємо інтригу щодо левової частки діючих та нових пакетів допомоги, які включають постачання озброєнь, амуніції, тренування наших воїнів та багато іншого. Спочатку їх відчує ворог на полі бою. Позитивним сигналом зустрічі є нові зобов’язання партнерів. Які стосуються і суші, і моря, і неба», – написав Резніков на своїй фейсбук-сторінці.

Він додав, що в черговому пакеті допомоги, який США оголосять цього тижня, будуть чотири системи М142 HIMARS.

За словами Резнікова, учасникам зустрічі надали результати протистояння на полі бою, зокрема, російських втрат. Водночас сам міністр у виступі наголосив на пріоритетах України:

зміцнення спроможностей ЗСУ щодо конкретних місій, зокрема – розблокування українських портів

систематизація роботи з обслуговування та ремонту іноземної військової техніки

забезпечення прозорості обліку та використання міжнародної військової допомоги

«З почутого від колег також відзначу три речі. Перше – низка країн прямим текстом заявила, що жодної «втоми» від війни в Україні немає і не буде. Є розуміння, що на кону не Україна, а безпека всієї Європи… Друге – було кілька разів підкреслено, що час є дуже важливим. Я зробив акцент на це у своєму виступі, але ця теза вже існує в порядку денному тих, хто нас підтримує. Робимо все, щоб її було реалізовано на практиці. Третє – багато партнерів готові тренувати наших воїнів», – додав Резніков.

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Президент України Володимир Зеленський повідомив у зверненні 20 липня про наявність домовленостей щодо надання систем протиповітряної оборони.

Раніше 20 липня міністр оборони США Ллойд Остін підтвердив передачу Україні ще чотирьох реактивних систем залпового вогню HIMARS.