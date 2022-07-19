Рада створила ТСК для контролю використання озброєння – депутати

Верховна Рада підтримала створення тимчасової слідчої комісії для контролю використання військової допомоги Україні – про це повідомили 19 липня народні депутати, зокрема, Олексій Гончаренко та Ярослав Железняк.

На сайті парламенту наразі немає даних про голосування за документ.

Постанова передбачає створення комісії «з питань моніторингу отримання і використання міжнародної матеріальнотехнічної допомоги під час воєнного стану».

Завданнями ТСК є:

підготовка та надання парламенту ініціатив щодо створення моделі парламентського контролю над використанням матеріально-технічної допомоги, яку Україна отримує від партнерів «з метою забезпечення прозорості та законності процесу використання наданої міжнародної матеріально-технічної допомоги під час війни»

збір та аналіз інформації для проведення парламентських слухань щодо «випадків неналежного чи нецільового транспортування, розподілення чи використання міжнародної матеріально-технічної допомоги»

ТСК очолив народний депутат від «Голосу» Рустем Умєров – він же ініціював її створення.

«Україна має довести усьому світові, що процедури транспортування, розподілення на фронті та використання міжнародної матеріально-технічної допомоги (зокрема, озброєння, наданого міжнародними партнерами) є прозорими та позбавленими корупційних чи інших негативних чинників», – заявив він у пояснювальній записці.

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Проєкт постанови зареєстрували в Раді 18 липня.

14 липня голова Офісу президента Андрій Єрмак запропонував створити парламентську комісію з контролю за використанням зброї, яку поставляють в Україну. Відповідна заява з’явилася через декілька днів після того, як членкиня Палати представників США, конгресвумен українського походження Вікторія Спартц, серед іншого, сказала, що американська сторона не знає, чи потрапляє надане озброєння на фронт.

В ОПУ повідомлення про неналежне використання Україною зброї Заходу назвали «пропагандистськими вкидами РФ з метою зірвати постачання».