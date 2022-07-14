Резніков і Залужний обговорили «прозорість військової допомоги» Україні з послом США Брінк

Міністр оборони України Олексій Резніков та головнокомандувач Збройних Сил генерал Валерій Залужний зустрілися з амбасадоркою Сполучених Штатів в Україні Бріджит Брінк, повідомляє пресслужба Кабінету міністрів України.

Зокрема, Резніков подякував Брінк за оборонну допомогу Україні, зокрема, надання систем HIMARS.

«Також обговорили системи обліку та прозорості військової допомоги: виключили будь-який виток чи безконтрольне використання зброї. Окрім того, торкнулися питання запуску систем розвитку логістичного обліку програм спільно з нашими партнерами», – повідомляє уряд.

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Також Залужний поінформував американську дипломатку щодо безпекової ситуації і запевнив її у надійності оборони Києва. Посольство США повернулося до столиці у травні.

«Для захисту міста створені відповідні угруповання військ. Тож різке перенесення бойових дій під Київ – неможливе. Сьогодні найбільша для нас небезпека – ракетні удари. Проте, ми боремося. Збиваємо чималу кількість ракет ворога», – йдеться в коментарі Залужного.

За повідомленням, Брінк висловила переконання, що подальша підтримка ЗСУ дасть максимальний результат.

«Ми робимо все, що можливо для України та її захисників. Ми тут, щоб працювати, будувати наші плани та зміцнювати Україну», – цитує посолку США пресслужба Кабміну.

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Раніше 14 липня голова Офісу президента Андрій Єрмак запропонував створити парламентську комісію з контролю за використанням зброї, яку поставляють в Україну.

Відповідна заява з’явилася через декілька днів після того, як членкиня Палати представників США, конгресвумен українського походження Вікторія Спартц зажадала відставки Андрія Єрмака і сказала, що американська сторона не знає, чи потрапляє надане озброєння на фронт.

В ОПУ повідомлення про неналежне використання Україною зброї Заходу назвали «пропагандистськими вкидами РФ з метою зірвати постачання».