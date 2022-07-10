Співголова Групи підтримки України в Конгресі США відреагувала на заяву Спартц: «необачна допомога» Путіну

Співголова Групи підтримки України в Конгресі США, представниця Демократичної партії Марсі Каптур вважає заяви конгресвумен Вікторії Спартц «необачною допомогою» президенту Росії Володимиру Путіну.



«Хоча деякі члени можуть прагнути посіяти розкол і розпалити напруженість, загалом Конгрес США твердо підтримує президента Зеленського та його керівництво, поки Україна бореться за своє виживання. Рівень і масштаби співпраці Сполучених Штатів з офісом президента Зеленського не дають підстав сумніватися в лояльності будь-якої посадової особи. Ті, хто поширює дикі наративи, спрямовані проти українських чиновників під час війни, необачно надають допомогу Путіну та його пропагандистам», – йдеться у заяві Каптур, опублікованій на її сайті.

«Сполучені Штати віддані перемозі України. І в українського народу немає більшого друга, ніж Сполучені Штати. Як союзники, ми продовжуватимемо працювати рука об руку з президентом Зеленським та його офісом, щоб забезпечити припинення цієї війни», – додала вона.

Напередодні членкиня Палати представників США, конгресвумен українського походження Вікторія Спартц оприлюднила листа до президента США Джо Байдена, закликаючи його адміністрацію перевірити надійність переговорів із головою ОП Андрієм Єрмаком. Зокрема, вона вказала на те, що Єрмак призначив своїм заступником Олега Татарова, який, за її словами, «відтягує призначення незалежного антикорупційного прокурора протягом більше ніж року».

На думку Спартц, Єрмак «викликає багато побоювань» у США та по всьому світу, водночас користується довірою радника президента США з питань національної безпеки Джейка Саллівана. Вона попросила Білий дім якомога швидше відповісти Конгресу і «підтвердити або заперечити ці звинувачення».

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Андрій Єрмак не коментував це звернення публічно. Проте в Міністерстві закордонних справ України ці заяви Спартц назвали «неприхованою спробою повернути в американську політику класичні наративи російської пропаганди про начебто зв’язки керівництва України з Росією і втягнути нашу державу у внутрішню політику США».