Спартц перерахувала «звинувачення проти Єрмака» і закликала Зеленського вирішити цю «проблему»

Членкиня Палати представників США, конгресвумен українського походження Вікторія Спартц закликала президента України Володимира Зеленського вирішити «невідкладну внутрішню проблему», пов’язану, на її думку, із головою Офісу президента Андрієм Єрмаком.

«Я знаю, що президент Зеленський веде небезпечну війну з підступним ворогом. Він витрачає більшу частину свого часу на створення міжнародної підтримки для захисту своєї країни, але має невідкладну внутрішню проблему, яку йому потрібно вирішити, – голова Офісу президента Андрій Єрмак», – йдеться в заяві на офіційному сайті Спартц.

Вікторія Спартц сказала, що розуміє, чому її попепердні коментарі знайшли такий «відгук» в українському МЗС, але закликала зовнішньополітичне відомство України розглянути її заяву з тією серйозністю, «якої вимагають ці питання про пана Єрмака», замість того, щоб розпочинати «нападки з переходом на особистості».

Конгресвумен на своєму сайті перерахувала «деякі з серйозних звинувачень проти Єрмака»:

1. Витік інформації до Білорусі та, зрештою, до Росії про операцію України із захоплення «Групи Вагнера», що призвело до її провалу;

2. Невдалі мирні переговори з Росією перед війною;

3. Запевнення українського керівництва в тому, що в лютому цього року, всупереч західним розвідданим, не буде жодного нападу з боку Росії, щоб завадити Україні належним чином підготуватися до війни;

4. Саботування щодо Херсона та віддача його росіянам для інсценування трагедії батальйону «Азов»;

5. Затягування термінових закупівель військової техніки через Міністерство оборони України та висування необґрунтованих чи навіть незаконних умов;

6. Цілеспрямоване затягування через свого заступника Олега Татарова призначення незалежного антикорпупційного прокурора.

Членкиня Палати представників США переконана, що для українців та американців буде краще, якщо «наші уряди відреагують із належною обачністю, а не із захисними банальностями».

Напередодні конгресвумен Спартц оприлюднила листа до президента США Джо Байдена, закликаючи його адміністрацію перевірити надійність переговорів із головою ОП Андрієм Єрмаком. Зокрема, вона вказала на те, що Єрмак призначив своїм заступником Олега Татарова, який, за її словами, «відтягує призначення незалежного антикорупційного прокурора протягом більше ніж року».

На думку Спартц, Єрмак «викликає багато побоювань» у США та по всьому світу, водночас користується довірою радника президента США з питань національної безпеки Джейка Саллівана. Вона попросила Білий дім якомога швидше відповісти Конгресу і «підтвердити або заперечити ці звинувачення».

Андрій Єрмак не коментував це звернення публічно.

Натомість з коментарем виступило Міністерство закордонних справ України. Як заявив речник МЗС Олег Ніколенко, Україна «глибоко вдячна» США за підтримку в протидії російській агресії, але «на цьому тлі масштабної підтримки особливо контрастують останні дії та заяви членкині Конгресу США Вікторії Спартц. Вони є неприхованою спробою повернути в американську політику класичні наративи російської пропаганди про начебто зв’язки керівництва України з Росією і втягнути нашу державу у внутрішню політику США», сказав речник МЗС.

Вікторія Спартц стала першою політикинею українського походження, обраною до Конгресу – вона стала членкинею Палати представників у 2021 році як представниця Республіканської партії від штату Індіана.