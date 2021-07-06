«Не передбачено законодавством»: Зеленський відповів на петицію з вимогою звільнити Татарова

Президент Володимир Зеленський 6 липня відповів на петицію з вимогою звільнити заступника голови свого Офісу Олега Татарова.

Реакція президента не містить конкретної відповіді щодо того, чи планує він виконати цю вимоги, натомість він посилається на статтю 19 Конституції, згідно з якою «ніхто не може бути примушений робити те, що не передбачено законодавством».

«Органи державної влади та органи місцевого самоврядування, їх посадові особи зобов’язані діяти лише на підставі, в межах повноважень та у спосіб, що передбачені Конституцією та законами України. Згідно з Положенням про Офіс Президента України, затвердженим Указом Президента України від 25 червня 2019 року № 436 (зі змінами), Офіс Президента України є постійно діючим допоміжним органом, утвореним Президентом України», – йдеться у відповіді.

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Ініціатор петиції, голова організації «Центр протидії корупції» Віталій Шабунін розкритикував реакцію президента, зазначивши, що президент має право звільняти працівників Офісу президента. Як приклад він навів указ Зеленського від листопада 2020 року, яким президент звільнив з посади заступника голови Офісу президента Сергія Трофімова «згідно з поданою ним заявою».

Згідно з Положеннями про Офіс президента, керівник Офісу президента та його заступники «призначаються на посади на строк повноважень президента України і звільняються з посад президентом України».

Петиція з’явилася на сайті президента України в березні 2021 року і в передбачений законом термін (до 90 днів) набрала майже 26 тисяч голосів при мінімумі 25 тисяч.

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Олег Татаров – колишній посадовець Міністерства внутрішніх справ. Він обіймав посаду заступника керівника Головного слідчого управління МВС – керівника управління з організації контролю за розслідуванням злочинів саме під час подій Революції гідності. Саме він опікувався питанням затримання учасників протесту та просуванням кримінальних справ проти них. Татаров також розповсюджував обвинувачення на адресу майданівців, до сьогодні не доведені, та висував їм ультиматуми. Був публічною особою з боку міліції, регулярно коментував події на Майдані.

У серпні 2020 року Володимир Зеленський призначив Олега Татарова заступником керівника Офісу президента України, який відповідатиме за правоохоронний напрямок.

Призначення викликало хвилю негативних реакцій у суспільстві, серед політиків та експертів.

У жовтні 2020 року в інтерв’ю для програми ВВС HARDtalk Володимир Зеленський заявив, що Олег Татаров не причетний до розгону активістів на Майдані.

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