Зеленський заявив, що вносить до Ради законопроєкт про Великий герб України

Президент України Володимир Зеленський заявив, що вносить на розгляд Верховної Ради як невідкладний проєкт закону про великий Державний герб України. Голова держави сказав про це 28 червня, виступаючи на урочистому засіданні Верховної Ради з нагоди Дня Конституції України.

«За ці роки було багато різних конкурсів, суперечок, сварок, думок і різних бачень. Це нормально, це демократія. Я гадаю, що у рік 30-ліття незалежності і 25-ліття Конституції потрібно в цьому питанні нарешті поставити крапку. А тому, відповідно до статті 93 Конституції України, вношу на розгляд Верховної Ради України проєкт закону про великий Державний герб України і визначаю його як невідкладний для позачергового розгляду Верховною Радою», – сказав Зеленський.

За його словами, доповідатиме законопроєкт під час його розгляду на засіданні Верховної Ради перший президент України Леонід Кравчук.

Наразі затверджено лише малий герб України – тризуб.

Згідно зі статтею 20 Конституції України від 1996 року, «головним елементом великого Державного герба України є знак княжої держави Володимира Великого (малий державний герб України). Великий Державний герб встановлюється з урахуванням малого Державного герба України та герба Війська Запорізького законом, що приймається не менше як двома третіми від конституційного складу Верховної Ради України».

У серпні минулого року Верховна Рада України доручила Кабінету міністрів провести конкурс на найкращий ескіз великого Державного герба України.

Найкращий ескіз Великого герба, який обрали спеціальною комісією, викликав у суспільну критику.