Державні символи: герби республік колишнього СРСР і нинішніх країн

Після того, як Білорусь дещо оновила свій офіційний герб, ми вирішили поглянути на деякі інші колишні радянські герби та герби вже незалежних країн, що постали на теренах СРСР.

Узбецька РСР На всіх радянських гербах мав бути зображений серп і молот, снопи пшениці, сонце, яке сходить, і червона зірка комунізму. Марксистський заклик – «Пролетарі всіх країн єднайтеся!» – також був обов'язковим. Узбецький герб був прикрашений квітучою гілочкою бавовни і написом «Уз.РСР», скорочено від «Узбецька Радянська Соціалістична Республіка».

Узбекистан На гербі незалежного Узбекистану зображена міфічна птиця Сімург на тлі пишного узбецького пейзажу, прорізаного річками Сирдар'я і Амудар'я в Середній Азії. Крилатий Сімург – популярний персонаж перського фольклору, який також зображений на іранській валюті. У верхній частині гербу зображений ісламський півмісяць.

Вірменська РСР На вірменському гербі радянської епохи були зображені дві вершини гори Арарат. Гора розташована на нинішньому кордоні з Туреччиною, але в ясні дні можна побачити, як вона велично підноситься над столицею Вірменії Єреваном. Велике гроно винограду – данина виноградарській спадщині країни, яка налічує близько 6000 років.

Вірменія На нинішньому гербі зображені пильний орел і лев – символи дохристиянської імперії Вірменії. На щиті – герби чотирьох стародавніх вірменських династій. У центрі щита зображений ковчег Ноя, який балансує на вершині гори Арарат. Згідно зі Старим Заповітом, ковчег зупинився на вершині Арарату після того, як великий потоп поча.

Білоруська СРР Блакитні квіти льону (праворуч) і рожева конюшина прикрашають герб радянських часів. Білорусь має давні традиції виробництва льону з лляних волокон.

Білорусь У (нещодавно дещо зміненому) гербі комуністичний серп і молот були замінені картою Білорусі, але комуністична зірка залишилася. Білорусь – єдина повністю визнана країна серед держав, що постали на теренах колишнього Радянського Союзу, яка зберегла червону зірку на своєму гербі. Вважається, що червоні зірки стали асоціюватися з комуністичною диктатурою в результаті науково-фантастичного роману 1908 року під назвою «Червона зірка» про соціалістичну утопію на Марсі.

Латвійська РСР Смуга Балтійського моря, зображена на латвійському гербі, створила символічну дилему у зв'язку із соціалістичним «сходом сонця», необхідним для всіх радянських гербів. Латвійське узбережжя виходить на захід, а це означає, що над Балтійським морем видно лише захід сонця. Ця груба помилка в дизайні призвела до жартів про занепад соціалізму в Європі. Латвійський напис в нижній частині герба означає «Латвійська РСР».

Латвія Три історичні регіони незалежної Латвії представлені зірками у верхній частині герба країни. Лев і грифон символізують інші райони держави, а сонце, яке сходить (за відсутності Балтійського моря), уособлює свободу. Листя дуба, який є символом країни, прикрашає нижню частину герба.

Українська РСР На гербі переважають колоски пшениці, які свідчать про сільськогосподарську репутацію України як «житниці» Радянського Союзу.

Україна В основі герба – тризуб, який був символом Київського князя Володимира Великого, правителя України-Русі. Наприкінці 2020 року відбувся конкурс щодо створення більш складного, великого герба із тризубом як центральним елементом. Ескіз, який переміг, виявився непопулярним. Один із критиків зауважив: «Час, коли [ухвалення великого державного герба] можна було зробити безболісно, минув». Щодо можливого великого герба парламент України мав би голосувати в 2021 році, але багато хто очікує, що депутати не підтримають такої зміни.

Таджицька РСР Представлений тут радянський герб використовувався в 1930-х роках, перш ніж був замінений на більш загальний варіант. Окрім зосередження уваги на ландшафті Таджикистану, гідроенергетиці та сільському господарстві, герб містить скупчення коконів шовкопряда (під серпом та молотом) у зв'язку з колись відомим виробництвом розкішних тканин у містах Шовкового шляху в Таджикистані.