Найкращий ескіз великого Державного герба України визначено – Мінкульт

Міністр культури та інформаційної політики Олександр Ткаченко 19 листопада повідомив про оголошення результатів конкурсу на найкращий ескіз великого Державного герба України.

«Процес визначення переможців здійснювався членами фахового журі на чолі з Андрієм Гречило, автором малого герба. Усі є фахівцями з геральдики, історії, юриспруденції та мистецтвознавства. Загалом до конкурсу було допущено 112 робіт. Журі презентувало своє рішення сьогодні на засіданні оргкомітету. Першу премію отримав проєкт Олексія Кохана. Ескіз-переможець містить обов’язкові елементи для великого Державного герба, зокрема: герб Війська Запорізького, воїна-козака, лицаря з мушкетом та знак Княжої держави Володимира Великого, тобто малий Державний герб», – повідомив Ткаченко у фейсбуці.

За його словами, надалі Мін’юст підготує проєкт закону «Про державні символи», передасть до парламенту, і, якщо депутати підтримують цей вибір конституційною більшістю, відповідний ескіз буде офіційно оформлений як великий Державний герб України.

25 серпня Верховна Рада доручила уряду провести конкурс на найкращий ескіз великого Державного герба України.

Наразі затверджено лише малий герб України – тризуб.

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Згідно зі статтею 20 Конституції України від 1996 року, «головним елементом великого Державного герба України є знак княжої держави Володимира Великого (малий державний герб України). Великий Державний герб встановлюється з урахуванням малого Державного герба України та герба Війська Запорізького законом, що приймається не менше як двома третіми від конституційного складу Верховної Ради України».