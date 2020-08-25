Рада доручила уряду провести конкурс на найкращий ескіз великого Державного герба України

Верховна Рада України доручила Кабінету міністрів провести конкурс на найкращий ескіз великого Державного герба України. За відповідний проєкт постанови проголосували 279 народних депутатів.

Так, до 1 жовтня уряд має створити оргкомітет, розробити й затвердити положення конкурсу, а також вирішити питання про фінансування і матеріально-технічне забезпечення його організації та проведення. До 1 листопада має відбутися громадське обговорення ескізу, а до 1 грудня має бути визначений переможець і подані на розгляд парламенту пропозиції за підсумками конкурсу.

Наразі затверджено лише малий герб України – тризуб.

Згідно зі статтею 20 Конституції України від 1996 року, «головним елементом великого Державного герба України є знак княжої держави Володимира Великого (малий державний герб України). Великий Державний герб встановлюється з урахуванням малого Державного герба України та герба Війська Запорізького законом, що приймається не менше як двома третіми від конституційного складу Верховної Ради України».