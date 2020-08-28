У Житомирській області знайшли монети часів Київської Русі – співробітник Академії наук

У Житомирській області знайшли монети часів Київської Русі, повідомив співробітник Інституту історії України Національної академії наук Олександр Алфьоров.

«Зараз в Городниці (Житомирська область) розпочалась передача скарбу срібників Володимира Святого та Святополка Ярополковича. Разом 32 монети – перші монети Русі-України. Це скарб національного значення! Понад 100 років історики не знали подібних знахідок! На срібних монетах, що датуються 1000-1019 роками, зображено Київського князя, а на зворотній стороні княжий знак – тризуб у Володимира та двозуб у Святополка», – написав Алфьоров у фейсбуці.

За його словами, ввечері 27 серпня «на зв’язок вийшли знайомі знайомих і сказали, що за абсолютно побутових обставин були знайдені ці монети».