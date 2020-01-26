Україна-Русь. Династія князів Рюриковичів дотепер зберегла свої знаки – історик

Двозуби, тризуби, знаки, подібні до багра, знаки індивідуальних форм – всього близько 300 зображень княжих знаків відомі на сьогодні. Ці знаки не були родовими символами, вони мали індивідуальний характер. Щоправда, за словами наукового співробітника Інституту історії Національної академії наук України Олександра Алфьорова, принаймні один із руських княжих родів мав свій династичний (родинний) знак.

– Не будемо забувати, що княжі знаки не були родовими символами, вони носили індивідуальний характер, адже княжі родини були доволі численні, і член сім’ї мав свій знак. Але кілька років тому я запропонував свою теорію, котра пізніше знайшла своє підтвердження: руські князі Рюриковичі мали свій династичний знак, що успадковують усі гілки цього роду.

Це знак, подібний до квітки, троянди, ще такий знак називають розеткою. Він у Х сторіччі був зображений разом зі знаком Святослава, а пізніше перейшов на знаки династії Рюриковичів.

– Чи нащадки Рюриковичів зберігають знак?

– З того, що мені відомо, Рюриковичі дотепер зберегли свої знаки. Власне, генеалогія їхнього династичного знаку, як і всіх згаданих вище княжих знаків, походить від знаку князя Святослава (двозуба), а от чи був Святославів знак подібним до знаку його батька Ігоря – це нам невідомо.

Також ми вже ніколи не дізнаємось, чи походить Святославів знак від батьківської чи від материнської династії – на печатці Святослава Хороброго зображені два знаки на лицевій і зворотній стороні, княжі двозуби.

– Чи мають ці знаки щось спільне?

– Знаки об’єднані написом: arhont на одній стороні (що означає «князь» і Sventostlavus (Святослав) на другій стороні. Знак на лицевій стороні зображений у скандинавській формі виконання, а зображення на другій стороні печатки виконане у стилі, характерному для болгарської знакової системи (власне, до Болгарії Святослав і відправлявся царювати).

– Чи відомо, де мешкають нащадки Рюриковичів?

– Так, нащадків Рюриковичів багато, мешкають вони, здебільшого, в Європі та США.

– Якими були знаки українських шляхетних родів?

– Це цікава тема. Свого часу досліджувати родові герби, наприклад, у добу пізнього середньовіччя було складно, через брак опрацювання відповідних джерел. Останнім часом з цим легше, архіви відкриті тощо. Зірки зображені на гербах наших князів – Вишневецьких, Острозьких, Четвертинських. Але зірки на шляхетських гербах жодного стосунку до княжої символіки не мають, це вже інша історія.