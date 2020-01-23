Британська поліція видалила тризуб із переліку екстремістської символіки

Британська поліція видалила український герб із переліку екстремістської символіки, повідомляє посольство України у Великій Британії.

«У відповідь на численні звернення українців і за результатами роботи українських дипломатів, британська поліція ухвалила рішення видалити Державний герб України з антитерористичного посібника», – йдеться в повідомленні посольства у твітері.

Контртерористична поліція Британії, зі свого боку, пояснила, що, хоча символом зловживають праворадикали, і тому його спочатку внесли до антитерористичного посібника, після консультацій з українською стороною герб України вирішили прибрати з переліку.

«У нас близькі робочі відносини з українськими партнерами і ми не хотіли б завдавати образи», – йдеться в повідомленні поліції.

17 січня британське видання Guardian опублікувало перелік екстремістської символіки, укладений контртерористичною поліцією Об’єднаного королівства. Серед прикладів «праворадикальних символів» можна знайти татуювання у вигляді українського тризуба, а серед переліку угруповань «білих супремасистів» – шеврон українського батальйону «Азов».

19 січня посольство України у Великій Британії звернулося з вимогою до контртерористичної поліції вилучити з переліку екстремістської символіки український герб. Водночас у британській контртерористичній поліції заявили, що наявність символіки в посібнику не означає, що організації, які нею користуються, є екстремістськими.

20 січня посольство Великої Британії виступило із заявою, у якій «шкодує через образу, заподіяну появою українського Тризуба в «наочному посібнику» британської поліції».