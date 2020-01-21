Британія пояснює, чому зображення Тризуба опинилося у посібнику поліції

Українські офіційні протести змусили британський уряд пояснювати, чому зображення українського Тризуба опинилося в інструкційних матеріалах британської антитерористичної поліції.

«Ми усвідомлюємо й шкодуємо через образу, заподіяну появою українського Тризуба в «наочному посібнику» британської поліції», – сказано у заяві британського урядового речника, яку 20 січня поширило посольство Великої Британії в Києві.

На жаль, крайні праві групи мають за собою історію присвоювання національних символів…

Далі у заяві є запевнення, що «британська влада глибоко поважає офіційні символи української державності» і визнає, «що Тризуб як головний елемент Державного герба України має конституційне, історичне і культурне значення для народу України».

Британські пояснення стали відповіддю на обурені повідомлення посольства України у Лондоні і на офіційний коментар українського Міністерства закордонних справ із вимогою «вилучити українську державну символіку з посібника».

«Будь-яке пов’язування Державного герба України з екстремізмом ображає почуття мільйонів людей в Україні і за її межами», – наголосило українське міністерство.

У відповіді британський уряд заявляє: «У цьому документі (в посібнику) чітко зазначено, що багато символів, наведених у ньому, не становить інтересу в боротьбі з тероризмом».

Але, попри українські вимоги, британські представники не кажуть про наміри негайно змінювати посібник, випущений у червні 2019 року.

Той документ на п’яти сторінках містить сотні зображень, зокрема нацистські символи й емблеми расистських організацій, але також символи таких рухів, як «Кампанія за ядерне роззброєння», і емблеми антифашистських і соціалістичних рухів, символ організації Greenpeace, низки організацій на захист тварин тощо.

Розміщення у посібнику символів природоохоронних та інших мирних рухів викликало гучні застереження британських активістів і критику в ЗМІ.

Поліція в Лондоні пояснює, що посібник є частиною допоміжних матеріалів, щоб визначити і зрозуміти знаки і символи, на які можуть натрапити працівники поліції, а також лікарень або навчальних закладів.

«Це покажчик, який ніколи не був призначений для громадськості», – пояснив речник антитерористичної служби британської поліції у відповіді, наданій «Голосові Америки».

«Присвоювання» національних символів

Зображення українського Тризуба в посібнику розміщене у розділі «Татуювання».

Те зображення схоже на фотографію частини людського тіла, можливо, голови, з татуюванням у вигляді тризуба темного кольору.

У відповіді британської сторони сказано, що, «на жаль, крайні праві групи мають за собою історію присвоювання національних символів як частини їхньої тотожності, і в цьому причина, чому деякі національні прапори й символи містяться у нашому документі».

«Символ «Тризуба» включений у той посібник через його використання групою, що має зв’язки з «Національною дією» (National Action) – терористичною групою, оголошеною поза законом у Великій Британії», – пояснює лист, який має «Голос Америки».

Організація «Національна дія» (National Action) 2016 року була офіційно внесена до списку організацій, заборонених на підставі британських антитерористичних законів.

На прохання «Голосу Америки» подати більше інформації про використання зображення тризуба якоюсь групою британська поліція відповіла, що йдеться про закриту інформацію.

“Щоб з’ясувати походження інформації, ми працювали з секретними даними поліції, і очевидно, що ми не можемо видавати це назовні», – пояснили кореспондентові «Голосу Америки» у Лондоні.

На першій сторінці посібника, що привернув увагу України і викликав палкі дискусії у Британії, в розділі «Білі супрематистські групи» є також емблема українського «батальйону «Азов» – зараз це загін спецпризначення Національної гвардії України.

Та емблема поєднує у собі символи, які також розміщені в посібнику в розділі «Символи, які зазвичай асоціюють із білим супрематизмом»: так зване «чорне сонце» і стилізований «вовчий гак».

Посібник пояснює: «Білий супрематизм – це переконання, що «біла раса» володіє певними невід’ємними фізичними чи розумовими характеристиками, які роблять її вищою (з деякими варіаціями) щодо інших рас».

«Будь ласка, зауважте, що не всі символи, подані в цьому документі, становлять інтерес для контртероризму, і їх треба розглядати у контексті… Наприклад, багато з наведених поганських (язичницьких) символів часто носять законослухняні представники поганських громад», – підкреслено в документі.