МЗС України виступило із заявою щодо внесення Британією тризуба до «Посібника з протидії екстремізму»

У Міністерстві закордонних справ України виступили із офіційною заявою після повідомлення засобів масової інформації Великої Британії, що до «Посібника з протидії екстремізму», розповсюдженого британськими правоохоронними органами, було включено український державний герб – тризуб.

«Державний герб України бере свій початок з Київської Русі та є одним із символів єдності українців. Він широко використовується державними органами влади та громадськістю. Будь-яке пов’язування державного герба України з екстремізмом ображає почуття мільйонів людей в Україні та за її межами», – йдеться в повідомленні.

В українському зовнішньополітичному відомстві заявили, що наразі очікують на офіційний коментар від представників британської дипломатії та поліції.

«Виходимо з розуміння, що він (коментар – ред.) буде оприлюднений незабаром. У разі підтвердження згаданого факту, вимагаємо вилучити українську державну символіку з посібника», – вказали українські дипломати.

19 січня Посольство України у Великій Британії звернулося з вимогою до контртерористичної поліції вилучити з переліку екстремістської символіки український герб. Водночас у британській контртерористичній поліції заявили, що наявність символіки в посібнику не означає, що організації, які нею користуються, є екстремістськими.

17 січня британське видання Guardian опублікувало перелік екстремістської символіки, укладений контртерористичною поліцією Об’єднаного королівства. Серед прикладів «праворадикальних символів» можна знайти татуювання у вигляді українського тризуба, а серед переліку угруповань «білих супремасистів» – шеврон українського батальйону «Азов».

Восени 2019 року 39 американських конгресменів закликали внести батальйон «Азов», який є полком Національної гвардії України, до переліку терористичних організацій. Самі «азовці» назвали це звернення «інформаційною атакою на Україну».

Навесні 2019 року Державний департамент США назвав представників азовського руху із «Національного корпусу» «групою ненависті» через напади на представників національних меншин і ЛГБТ-спільноти.