Британська поліція зарахувала український тризуб до екстремістських символів – у посольстві обурені

Посольство України у Великій Британії вимагає від контртерористичної поліції вилучити з переліку екстремістської символіки український герб. Про це в посольстві заявили 19 січня.

Дипломатична установа звернула увагу на оприлюднений журналістами посібник для вчителів та медиків, де серед прикладів символів праворадикальних рухів зазначене й татуювання у вигляді тризуба.

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«Додавати тризуб, закріплений в Конституції національний символ і державний герб України до «Посібника з протидії екстремізму», який контртерористична поліція видала для вчителів та медичного персоналу – це більш ніж обурливо. Жодні виправдання неприйнятні. Ми вимагаємо вилучити тризуб з посібника та офіційних вибачень», – йдеться в заяві посольства.

17 січня британське видання Guardian опублікувало перелік екстремістської символіки, укладений контртерористичною поліцією Об’єднаного королівства. Серед прикладів «праворадикальних символів» можна знайти татуювання у вигляді українського тризуба, а серед переліку угруповань «білих супремасистів» – шеврон українського батальйону «Азов».

Посольство України у Великій Британії коментує появу тризубу у списку британської поліції, не символіки «Азову», який з 2014 року є частиною Національної гвардії.​

Крім того, увагу ЗМІ привернули й інші деталі переліку – наприклад, посібник містить розділ «Групи та символи захисту довкілля», до якого увійшли організації із захисту довкілля Greenpeace та Extinction Rebellion.

Водночас у британській контртерористичній поліції заявили, що наявність символіки в посібнику не означає, що організації, які нею користуються, є екстремістськими. Натомість публікацію списку пояснюють спробою допомогти поліції та іншим службам «розуміти зміст знаків та символів, з якими вони можуть стикатися в роботі щодня».

Восени 2019 року 39 американських конгресменів закликали внести батальйон «Азов», який є полком Національної гвардії України, до переліку терористичних організацій. Самі «азовці» назвали це звернення «інформаційною атакою на Україну».

Навесні 2019 року Державний департамент США назвав представників азовського руху із «Національного корпусу» «групою ненависті» через напади на представників національних меншин і ЛГБТ-спільноти.