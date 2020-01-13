Daily Mail прибрало слово «Росія» із підпису до фото з анексованого Криму

Британське видання Daily Mail видалило згадку про Росію у підписі до фотографії з Сімферополя в анексованому Криму. Наразі під фотографією не зазначена країна, в якій була зроблена світлина.

Раніше посольство України в Великій Британії попросило Daily Mail внести правки до статті, де було опубліковане фото з описом «Сімферополь, Крим, Росія».

Минулого літа британське видання The Guardian опублікувало фото з Судака, при цьому приписавши, що це «Росія». Пізніше засіб масової інформації додав до підпису «анексований».

У березні 2014 року Росія анексувала український півострів Крим. Міжнародні організації визнали анексію Криму незаконною і засудили дії Росії, країни Заходу запровадили проти неї економічні санкції. Кремль заперечує анексію півострова і називає це «відновленням історичної справедливості».

Верховна Рада України офіційно оголосила датою початку тимчасової окупації Криму і Севастополя Росією 20 лютого 2014 року.