Посольство просить видання Daily Mail виправити статтю, де Крим називають російським

Посольство України просить британське видання Daily Mail виправити статтю, де Крим називають російським.

«Увесь світ знає, що Крим – це Україна. На жаль, Daily Mail досі не знає. Будь ласка, внесіть необхідні зміни, щоб не заплутувати своїх читачів», – написало посольство України в Британії на своїй сторінці в Twitter.

Верховна Рада України офіційно оголосила датою початку тимчасової окупації Криму і Севастополя Росією 20 лютого 2014 року.

У березні 2014 року Росія анексувала український півострів Крим. Міжнародні організації визнали анексію Криму незаконною і засудили дії Росії, країни Заходу запровадили проти неї економічні санкції. Кремль заперечує анексію півострова і називає це «відновленням історичної справедливості».

Посольство України відповіло британському журналу, який порадив читачам відвідати Крим