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21 січня 2020, Київ 10:54
Новини | Події

Британія не уточнила, чи приберуть тризуб з «посібника екстремізму» – посольство

Посольство: немає чіткої відповіді на просте питання: чи буде тризуб, конституційний національний символ та герб України, прибраним із «посібника екстремізму»

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Британська влада наразі не дала чіткої відповіді на питання, чи приберуть український національний символ зі складеного британською поліцією «Посібника з протидії екстремізму», заявило посольство України у Великій Британії.

«І все ж, немає чіткої відповіді на просте питання: чи буде тризуб, конституційний національний символ та герб України, прибраним із «посібника екстремізму». Очікуємо на більше уточнень з британського боку», – заявили в посольстві.

17 січня британське видання Guardian опублікувало перелік екстремістської символіки, укладений контртерористичною поліцією Об’єднаного королівства. Серед прикладів «праворадикальних символів» можна знайти татуювання у вигляді українського тризуба, а серед переліку угруповань «білих супремасистів» – шеврон українського батальйону «Азов».

19 січня посольство України у Великій Британії звернулося з вимогою до контртерористичної поліції вилучити з переліку екстремістської символіки український герб. Водночас у британській контртерористичній поліції заявили, що наявність символіки в посібнику не означає, що організації, які нею користуються, є екстремістськими.

20 січня посольство Великої Британії виступило із заявою, у якій «шкодує через образу, заподіяну появою українського Тризуба в «наочному посібнику» британської поліції».

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