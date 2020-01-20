У Британіїї «шкодують» через появу українського тризуба в «Посібнику з протидії екстремізму»

Посольство Великої Британії в Україні поширило ввечері 20 січня заяву речника британського уряду з приводу появи українського національного символу в складеному британською поліцією «Посібнику з протидії екстремізму».

«Ми усвідомлюємо й шкодуємо через образу, заподіяну появою українського Тризуба в «наочному посібнику» британської поліції. Як уже заявляли в поліції, в цьому документі чітко зазначено, що багато символів, наведених у ньому, не становить інтерес у боротьбі з тероризмом. Британська влада глибоко поважає офіційні символи української державності, зокрема Державні Прапор, Герб і Гімн України. Ми визнаємо, що Тризуб як головний елемент Державного Герба України має конституційне, історичне та культурне значення для народу України», – ідеться в заяві.

Водночас у документі не йдеться, чи буде тризуб вилучений із переліку, де поруч фігурують, зокрема, нацистські символи.

У Міністерстві закордонних справ України 20 січня виступили із офіційною заявою після повідомлення засобів масової інформації Великої Британії, що до «Посібника з протидії екстремізму», розповсюдженого британськими правоохоронними органами, було включено український державний герб – тризуб.

19 січня Посольство України у Великій Британії звернулося з вимогою до контртерористичної поліції вилучити з переліку екстремістської символіки український герб. Водночас у британській контртерористичній поліції заявили, що наявність символіки в посібнику не означає, що організації, які нею користуються, є екстремістськими.

17 січня британське видання Guardian опублікувало перелік екстремістської символіки, укладений контртерористичною поліцією Об’єднаного королівства. Серед прикладів «праворадикальних символів» можна знайти татуювання у вигляді українського тризуба, а серед переліку угруповань «білих супремасистів» – шеврон українського батальйону «Азов».

Восени 2019 року 39 американських конгресменів закликали внести батальйон «Азов», який є полком Національної гвардії України, до переліку терористичних організацій. Самі «азовці» назвали це звернення «інформаційною атакою на Україну».

Навесні 2019 року Державний департамент США назвав представників азовського руху із «Національного корпусу» «групою ненависті» через напади на представників національних меншин і ЛГБТ-спільноти.