Ситуація з українським тризубом у Британії: Лондон вважає, що символом зловживають праворадикали

Міністр з питань безпеки Великобританії Брендон Льюїс заявив, що Лондон вчергове шкодує з приводу образи, пов’язаної із внесенням українського державного символу тризуба у «Посібника з протидії екстремізму», повідомляє Посольство України у Великобританії в твіттері.

Водночас британський міністр, який виступив 22 січня у парламенті зазначив, що «праворадикальні групи мають історію зловживання національною символікою».

«На жаль, праворадикальні групи мають історію зловживання національною символікою в якості своєї власної ідентифікації. І саме це слугувало мотивом включення деяких символів до посібника», – сказав Льюїс.

Він нагадав, що «британська поліція чітко заявила, що шкодує за будь-яку образу, яка могла бути спричинена включенням українського тризуба до свого внутрішнього навчального документа».

Британський міністр наголосив, що його країна визнає тризуб як державний герб України з його важливим конституційним, історичним та культурним значенням для українського народу.

«Ми щиро шкодуємо за будь-яку образу, нанесену державі Україна та українському народу», – сказав Льюїс.

17 січня британське видання Guardian опублікувало перелік екстремістської символіки, укладений контртерористичною поліцією Об’єднаного королівства. Серед прикладів «праворадикальних символів» можна знайти татуювання у вигляді українського тризуба, а серед переліку угруповань «білих супремасистів» – шеврон українського батальйону «Азов».

19 січня посольство України у Великій Британії звернулося з вимогою до контртерористичної поліції вилучити з переліку екстремістської символіки український герб. Водночас у британській контртерористичній поліції заявили, що наявність символіки в посібнику не означає, що організації, які нею користуються, є екстремістськими.

20 січня посольство Великої Британії виступило із заявою, у якій «шкодує через образу, заподіяну появою українського Тризуба в «наочному посібнику» британської поліції».