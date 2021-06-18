Петиція про звільнення Татарова набрала 25 тисяч підписів

Петиція про звільнення заступника голови Офісу президента Олега Татарова набрала 25 тисяч підписів, тепер її повинен розглянути глава держави. Документ опублікований на сайті офіційного інтернет-представництва президента України.

«Нагадуємо президенту України, що Олег Татаров отримав підозру від НАБУ за допомогу в розкраданні 81 млн грн на побудові житла нацгвардійцям», – йдеться в документі.

Ініціатором петиції є голова Центру протидії корупції Віталій Шабунін.

Петицію про звільнення Олега Татарова підписав користувач із іменем «Biden Joe». Список підписантів документа опублікований на сайті офіційного інтернет-представництва президента України.

Наразі невідомо, чи це справжнє прізвище громадянина. Електронні петиції можна підписувати за допомогою електронного підпису чи bank-id. Радіо Свобода звернулася із запитом до Офісу президента з проханням пояснити, чи це справжнє прізвище підписанта, чи сталося шахрайство, тоді яким чином вдалося підписати декларацію.

У НАБУ наголошують, що «мають докази того, що заступник керівника Офісу президента, у минулому – топпосадовець державної компанії «УкрБуд» – причетний до надання неправомірної вигоди за забезпечення видачі недостовірного письмового висновку судового експерта у справі щодо заволодіння 81 млн грн Національної гвардії України». Олег Татаров заперечує свою причетність до злочинів.

Національне антикорупційне бюро України відкрило кримінальне провадження через можливе незаконне втручання генпрокурора Ірини Венедіктової у справу Татарова.

У НАБУ розкритикували дії ОГП і заявили, що вони мають на меті унеможливити обрання запобіжного заходу Татарову. У прокуратурі ситуацію не коментували.

Татаров заявив, що дізнався про зміну підслідності зі ЗМІ. Він збирався наполягати на проведенні всіх судових слухань, «щоб усі докази були досліджені і щоб суд дав незалежну і якісну оцінку всім доказам, які надав орган досудового розслідування».

Олег Татаров заперечує свою причетність до злочинів.