ОГП оскаржив рішення суду, який відмовився продовжувати слідство у справі щодо Татарова

Шевченківський районний суд Києва відмовив Службі безпеки України та Офісу генпрокурора у задоволенні клопотання щодо продовження розслідування у межах провадження, де фігурує заступник керівника Офісу президента Олег Татаров. Про це повідомили в Офісі генпрокурора у відповідь на запит Радіо Свобода.

В Офісі генпрокурора зазначили, що подали апеляційні скарги на ухвалу суду. Наразі їх ще не розглянули.

«Слідчий Головного слідчого управління Служби безпеки України за погодженням із заступником генерального прокурора двічі звертався до Шевченківського районного суду Києва з клопотанням про продовження строку досудового розслідування у кримінальному провадженні за підозрою Т. та інших. За результатами розгляду вказаних клопотань судом відмовлено у їх задоволенні», – йдеться в повідомленні.

У НАБУ наголошують, що «мають докази того, що заступник керівника Офісу президента, у минулому – топпосадовець державної компанії «УкрБуд» – причетний до надання неправомірної вигоди за забезпечення видачі недостовірного письмового висновку судового експерта у справі щодо заволодіння 81 млн грн Національної гвардії України». Олег Татаров заперечує свою причетність до злочинів.

Національне антикорупційне бюро України відкрило кримінальне провадження через можливе незаконне втручання генпрокурора Ірини Венедіктової у справу Татарова.

Йдеться про рішення Венедіктової змінити групу прокурорів у справі Татарова. Генеральна прокурорка зробила це ввечері 1 грудня, перед тим, як детективи НАБУ планували повідомити Татарову про підозру. Через це нова група прокурорів була змушена заново вивчати справу, тому про підозру заступнику глави ОП повідомили вже 18 грудня.

Офіс генерального прокурора пізно ввечері 23 грудня змінив підслідність справи Татарова, забравши її в Національного антикорупційного бюро і передавши Службі безпеки.

У НАБУ розкритикували дії ОГП і заявили, що вони мають на меті унеможливити обрання запобіжного заходу Татарову. У прокуратурі ситуацію не коментували.