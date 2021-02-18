«Схеми»: В розпал Майдану Янукович нагородив Татарова за особистим поданням Захарченка – документ

Заступник керівника Офісу президента Олег Татаров у розпал Революції гідності отримав звання «Заслужений юрист України» від Віктора Януковича за особистим поданням тодішнього міністра внутрішніх справ Віталія Захарченка – «за впровадження в життя рішень президента, Верховної Ради та Кабінету Міністрів, спрямовуючи зусилля підлеглих працівників на посилення боротьби зі злочинністю та зміцнення правопорядку в державі». На момент нагородження Татаров обіймав посаду заступника керівника Головного слідчого управління МВС і регулярно публічно коментував події на Майдані, розповсюджуючи звинувачення на адресу активістів. Про це повідомляють журналісти програми «Схеми», які отримали ці документи у своє розпорядження.

Подання щодо нагородження Олега Татарова на ім’я тодішнього президента Віктора Януковича Віталій Захарченко вніс 16 грудня 2013 року.

У листі йшлося про те, що Татаров заслуговує на таке звання за «вагомий внесок у справу розбудови правової держави, боротьби зі злочинністю, умілу організацію роботи підрозділів внутрішніх справ із забезпечення захисту прав і свобод громадян, правопорядку». Відповідне звання Татаров отримав указом Віктора Януковича від 22 січня 2014 року.

«Схеми» надіслали листа заступнику керівника ОП Олегу Татарову з проханням про коментар. Редакція опублікує відповідь, як тільки її отримає.

Олег Татаров – колишній посадовець Міністерства внутрішніх справ. Він обіймав посаду заступника керівника Головного слідчого управління МВС – керівника управління з організації контролю за розслідуванням злочинів саме під час подій Революції гідності. Саме він опікувався питанням затримання учасників протесту та просуванням кримінальних справ проти них. Татаров також розповсюджував обвинувачення на адресу майданівців, до сьогодні не доведені, та висував їм ультиматуми . Був публічною особою з боку міліції, регулярно коментував події на Майдані.

У серпні 2020 року Володимир Зеленський призначив Олега Татарова заступником керівника Офісу президента України, який відповідатиме за правоохоронний напрямок.

Призначення викликало хвилю негативних реакцій у суспільстві, серед політиків та експертів.

У жовтні 2020 року в інтерв'ю для програми ВВС HARDtalk Володимир Зеленський заявив, що Олег Татаров не причетний до розгону активістів на Майдані.

Сам Татаров в інтерв’ю «Суспільному» щодо його ролі під час Революції гідності заявляв: «Я виконував доручення як офіцер. Якщо я давав брифінги, я лише брав інформацію з матеріалів кримінальних проваджень. Будь-яких особистих думок я озвучувати не міг».