Татаров і Венедіктова: депутати оцінили діяльність заступника Єрмака та генпрокурорки

Олександр Бакумов, член фракції «Слуга народу»:

Про Татарова: Я не можу коментувати кадрову політику державних інституцій, які не мають стосунку до Верховної Ради, оскільки я є парламентарем. Я як член комітету з питань правоохоронної діяльності із заступником голови Офісу президента не комунікував. Коли я був на засіданнях комітету, особисто він не приходив.

Про Венедіктову: Я вважаю, що оцінки діяльності генпрокурора (будь-якого, без прізвищ) неможливо давати за наслідком пів року або навіть року роботи. Генеральний прокурор має пропрацювати хоча б два-три роки (особливо в тих умовах, коли у нас фактично система прокуратури була напівзруйнована) У будь-якому випадку я вважаю, що достатньо ґрунтовні кроки останнім часом всіма очільниками прокуратури були зроблені для того, щоб оновити її і зробити її більш дієвою.

Юрій Павленко, член фракції «Опозиційна платформа – «За життя»:

Про Татарова: Пан Татаров гарний спеціаліст, яких дуже сьогодні не вистачає в органах влади і в самому Офісі президента. Тому я не виключаю, що саме його професійні якості, вміння і здатності стали підставою (не дивлячись на якісь обмеження, можливо, люстраційні) для того, що його запросили до роботи.

Про Венедіктову: Детально не аналізував роботу Генеральної прокуратури і персонально генерального прокурора. Разом з тим, оцінюючи стан і боротьби з корупцією, і зі злочинністю, і порядку в країні, на мій погляд, недостатня робота є сьогодні Генеральної прокуратури (починаючи від генпрокурора і в цілому цього органу, який наділений достатньо серйозними повноваженнями. Це – повна відповідальність президента України Володимира Зеленського.

Сергій Алєксєєв, член фракції «Європейська солідарність»:

Про Татарова: Я взагалі вважаю, що люди, які працювали в той час (в часи президента Януковича – ред.) у правоохоронних органах, і які в той час протистояли Майдану, які підтримували той режим, проти якого виходив Майдан, я вважаю, що такі люди взагалі в державній системі не мають працювати.

Про Венедіктову: Якщо ми говоримо про якісь політичні кримінальні справи, то я взагалі ставлюсь до цього дуже негативно (до будь-яких політичних кримінальних переслідувань). А щодо ефективності/неефективності питання наразі не ставилось, це питання не вивчалось.

Сергій ​Власенко, член фракції «Батьківщина»:

Про Татарова: Хочу нагадати, що першим таким випадком у нас було призначення попереднього голови Офісу президента (Андрія Богдана – ред.), який теж потрапляв під люстрацію, але президент його тоді призначив. Це питання до того, хто призначає. Я би (Татарова – ред.) не призначив. І хоча я вважаю, що закон про люстрацію підлягає зміні (але це – другорядне питання), але, маючи той закон, який ми маємо, я би, якби я призначав, я би не призначив.

Про Венедіктову: Це ж не секрет, що наш президент в перемовинах з іншим президентом говорив про те, що Генеральну прокуратуру буде очолювати «на сто відсотків його хлопець», і – я ставлю кому і додаю від себе – або його дівчина. На жаль, за останні роки не вдалося генеральним прокурорам відновити довіру до Генеральної прокуратури як до інституції. І у нас немає генерального прокурора, якому довіряє політикум і суспільство, на жаль. Звичайно, це не проблема лише пані Венедіктової, це – проблема всіх-всіх-всіх генеральних прокурорів, які не відновлювали довіру до цього органу. Завжди при всіх президентах генеральний прокурор був, по суті, караючий меч президента діючого. На жаль, при президенті Володимирі Зеленському поки що нічого так і не змінилось. Доти, поки у нас генеральним прокурором не буде незалежна, неупереджена і професійна людина, нічого в питанні правоохоронних органів не зміниться.

Андрій Осадчук, член фракції «Голос»

Про Татарова: Президент і його оточення взагалі не розуміють, що таке Майдан, вони взагалі не розуміють наслідків Революції гідності. У них взагалі повністю неадекватна кадрова політика, тому багатьох людей (не тільки Татарова) попризначали, яких вони десь із нафталіну дістали і це взагалі не витримує жодної критики. Я дуже сподіваюся, що президент для порятунку своєї репутації щонайшвидше звільнить цього заступника і потім хай із ним розбираються правоохоронні органи (був чи не був там склад злочину в цих діях по справі Микитася).

Про Венедіктову: Ми, напевно, скоро побачимо зміну генерального прокурора, бо вона, навряд чи влаштовує кого-небудь в цій країні (включаючи Офіс президента).