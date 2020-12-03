Чи радилися у Зеленського, як рятувати заступника Єрмака від НАБУ?

В Офісі президента заперечують, що радилися, як рятувати заступника голови ОП Татарова від детективів НАБУ. Сам Олег Татаров запевняє, що його і не збиралися затримувати. Тим часом Офіс генерального прокурора та сама Ірини Венедіктова відмовчуються.

Радник голови Офісу президента Михайло Подоляк у коментарі виданню LIGA.net назвав інформацію про нараду щодо Татарова вигадкою. Він переконує, що президент Володимир Зеленський такої наради не проводив і доручень захищати Татарова не давав.

«Це неприйнятно, з точки зору закону і моралі», – сказав Подоляк.

За словами радника голови ОП, президент і його офіс сповідують «принцип невтручання у справи правоохоронних, антикорупційних органів».

Сам Олег Татаров заявив виданню, що його ніхто не планував затримувати. Попри те, що його ім’я фігурувало у судових матеріалах, Татаров наполягає, що його «причетність до злочинів» є чутками, які «розповсюджує оточення глави НАБУ». Він це пов’язує зі «своєю публічно озвученою позицією» щодо НАБУ.

Про те, що НАБУ готувало операцію зі затримання заступника голови Офісу президента Олега Татарова, розповів головний редактор видання «Цензор.нет» Юрій Бутусов на своїй сторінці у фейсбуці.

За його словами, детективи антикорупційного бюро мали намір затримати Татарова у середу, 2 грудня, о 10-й ранку. Втім, вони не змогли провести ніяких слідчих дій, оскільки напередодні четверо прокурорів Спеціалізованої антикорупційної прокуратури, які вели відповідну справу, були відсторонені рішенням генерального прокурора Ірини Венедіктової. Вона відсторонила прокурорів САП і призначила процесуальним керівником в справі Татарова себе і виконувача обов'язків глави САП Максима Грищука, який раніше цією справою не займався. Таким чином операцію із затримання Олега Татарова було зірвано, заявляє Юрій Бутусов.

Крім того, він стверджує: за даними джерел «Цензор.нет», напередодні запланованої операції НАБУ (1 грудня 2020 року) президент Володимир Зеленський провів в ОП нараду щодо цієї справи, де вирішили захищати Олега Татарова через те, що антикорупційне бюро нібито не має достатніх доказів. При тому, що Вищий антикорупційний суд визнав обвинувачення на адресу Татарова достатніми, зауважує головний редактор «Цензор.нет».

Генеральний прокурор, призначена президентом, втручається у перебіг розслідування карної справи і блокує арешт Татарова

«Співробітники НАБУ і САП шоковані цим рішенням, таких прецедентів у своїй роботі ще не зустрічали. По суті підозрюваний врятований від затримання та притягнення до відповідальності шляхом відсторонення від посади прокурорів у справі…

Президент України Володимир Зеленський, незважаючи на підозру НАБУ, відмовляється звільняти чи хоча би відсторонити від роботи заступника голови свого офісу, якого він призначив куратором роботи правоохоронних органів», – написав Бутусов.

НАБУ розслідує справу, яка стосується можливої причетності Олега Татарова до фальсифікації експертизи у справі колишнього народного депутата Максима Микитася. Можливі зловживання та розкрадання грошей під час будівництва житла для Нацгвардії антикорупційне бюро розслідує ще від 2017 року. Це будівництво вела компанія «Укрбуд», яку пов'язують із Микитасем. Татаров же працював в «Укрбуді» юристом, був його адвокатом та представляв інтереси компанії. Про це нагадали в НАБУ. Там також заявляють, що рішення Ірини Венедіктової щодо відсторонення прокурорів у справі суперечить нормам Кримінального процесуального кодексу.

Ця ситуація – продовження свідомого тиску на слідство, адже за останні пів року Офіс генерального прокурора вдається до подібних дій не вперше

«Генеральний прокурор таємно, не ставлячи до відома самих процесуальних керівників, без вивчення матеріалів кримінального провадження, за відсутності будь-яких правових підстав, тобто всупереч вимогам КПК України, змінила процесуальних керівників у кримінальному провадженні за фактом надання неправомірної вигоди за забезпечення видачі недостовірного письмового висновку судового експерта у справі щодо заволодіння 81 млн грн Національної гвардії України. Як результат, детективи НАБУ та прокурори САП не змогли у передбачені законом терміни здійснити заплановані слідчі і процесуальні дії, а саме – повідомити про підозру ще одному, вже третьому, ймовірному учаснику вказаного злочину – експосадовцю державної компанії «Укрбуд».

Національне бюро переконане, що ця ситуація – продовження свідомого тиску на слідство, адже за останні пів року Офіс генерального прокурора вдається до подібних дій не вперше», – йдеться у заяві Національного антикорупційного бюро України.

Тим часом у Вищому антикорупційному суді обрали запобіжний захід підозрюваному у справі про заволодіння 81 мільйоном гривень під час передачі квартир Національній гвардії. На засіданні прокурор озвучив інформацію, що між посадовцем компанії «Укрбуд» та нинішнім заступником голови ОП Олегом Татаровим відбувалася переписка, в якій Татаров надсилав скан паспорта особи, на якого треба було зареєструвати паркомісце зі 100% знижкою. Про це повідомили у Центрі протидії корупції.

Запитання до ОПУ га ОГПУ

Управління інформаційної політики Офісу генпрокурора ввечері у середу, 2 грудня, та у четвер, 3 грудня, до публікації матеріалу на телефонні дзвінки Радіо Свобода не відповідало. Як не відповідала і сама генеральний прокурор Ірина Венедіктова. Відтак Радіо Свобода запрошує Офіс генерального прокурора та особисто Ірину Венедіктову висловити своє бачення вище описаної ситуації із розслідуванням НАБУ щодо Олега Татарова. Крім того, Радіо Свобода звернулося до Офісу генпрокурора із відповідним запитом про те, чи не надходили до ОГПУ вказівки з Офісу президента України щодо справи Олега Татарова?

Також Радіо Свобода звернулося до керівника Офісу президента Андрія Єрмака із запитом щодо підтвердження чи спростування повідомлення Юрія Бутусова про нараду за участі президента Володимира Зеленського щодо розслідування НАБУ проти Олега Татарова.

Державні органи чи уповноважені ними особи на момент публікації матеріалу не надали відповідей на названі запити.

За словами Юрія Бутусова, генпрокурор Ірина Венедіктова призначила на понеділок заслуховування справи Татарова і Микитася в ОГПУ за участю нових процесуальних керівників із запрошенням відсторонених прокурорів САП. До цього моменту, зауважує Бутусов, «очевидно, Татаров буде захищений від арешту НАБУ і зможе використовувати своє службове становище для того, щоб продовжити впливати на хід слідства і уникнути кримінальної відповідальності».

Татаров, Ситник і позиція ОПУ

27 листопада у парламенті було зареєстровано законопроєкт про зміни до закону про НАБУ, яким пропонується забрати в президента повноваження призначати директора Національного антикорупційного бюро України.

28 листопада колишній чиновник Міністерства внутрішніх справ часів Януковича, а нині заступник голови Офісу президента Олег Татаров в інтерв’ю виданню «Закон і бізнес» заявив, що голова НАБУ Артем Ситник «не має морального права очолювати антикорупційне відомство держави і повинен піти».

29 листопада в Офісі президента України заявили, що слова заступника керівника Офісу президента України Олега Татарова щодо діяльності НАБУ є його особистою думкою та не відображає офіційної позиції глави держави.

«Як неодноразово заявляв президент України Володимир Зеленський, визнання неконституційними окремих положень закону «Про Національне антикорупційне бюро України» хоч і створювало загрозу для роботи НАБУ, але, зрештою, не змогло зруйнувати легітимність і незалежність як Національного антикорупційного бюро, так і його чинного директора. Та найближчим часом цей закон буде вдосконалено для його повної відповідності Конституції України. Як заявив Олег Татаров, він працює в команді президента України та повністю підтримує його вектор на співпрацю з міжнародними партнерами для зміцнення незалежності всіх антикорупційних органів», – йдеться в повідомленні.

Офіс президента України наводить цитату, вказуючи, що вона належить Татарову: «Учора я висловив свою особисту думку, яка жодним чином не впливає на мою підтримку всіх законодавчих ініціатив президента щодо зміцнення незалежності всіх антикорупційних органів».