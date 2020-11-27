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27 листопада 2020, Київ 17:42
Новини | Політика

У парламенті зареєстровано законопроєкт про зміни до закону про НАБУ

Законопроєкт про внесення змін до закону «Про Національне антикорупційне бюро України» зареєстровано у Верховній Раді в п’ятницю.

Як йдеться на сайті парламенту, ініціаторами відповідного законопроекту №4437 є прем’єр-міністр України Денис Шмигаль і група народних депутатів.

Тексту законопроєкту наразі немає.

Напередодні прем’єр-міністр Денис Шмигаль анонсував подання до Верховної Ради законопроєкту про зміни до закону про НАБУ, в якому, за його словами, пропонуватиметься прописати повноваження ВР у питанні звільнення директора НАБУ. При цьому, нинішній керівник НАБУ (Артем Ситник – ред.), як вказував Шмигаль, продовжуватиме здійснювати свої повноваження до моменту призначення нового керівника».

Наприкінці серпня Конституційний суд визнав неконституційним указ президента про призначення Артема Ситника директором Національного антикорупційного бюро України. НАБУ назвало рішення Конституційного суду політично вмотивованим. Там заявили, що ухвала не означає звільнення Артема Ситника з посади директора бюро або скасування попередніх рішень.

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