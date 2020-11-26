Уряд пропонує встановити повноваження ВР у питанні звільнення директора НАБУ – Шмигаль

Кабінет міністрів України пропонує встановити повноваження парламенту ухвалювати рішення про звільнення директора Національного бюро з посади – за наявності підстав, чітко виписаних у законі, заявив ввечері 26 листопада прем’єр-міністр України Денис Шмигаль.

«Збереження незалежності НАБУ – ключова позиція для уряду. Як і приведення всіх положень закону про його діяльність у відповідність до норм Конституції. Уряд подасть до Верховної Ради зміни до відповідного закону (про НАБУ – ред.) », – заявив Шмигаль, який скликав у четвер позачергове засідання уряду.

Він додав, що «важливим положенням запропонованого законопроєкту є позиція, що нинішній керівник НАБУ (Артем Ситник – ред.) продовжує здійснювати свої повноваження до моменту призначення нового керівника».

Наприкінці серпня Конституційний суд визнав неконституційним указ президента про призначення Артема Ситника директором Національного антикорупційного бюро України. НАБУ назвало рішення Конституційного суду політично вмотивованим. Там заявили, що ухвала не означає звільнення Артема Ситника з посади директора бюро або скасування попередніх рішень.