Прем’єр та депутати пропонують забрати в президента повноваження призначати директора НАБУ

Прем’єр-міністр України Денис Шмигаль та група народних депутатів пропонують забрати в президента повноваження призначати директора Національного антикорупційного бюро України. Про це свідчить текст законопроєкту про зміни до закону про НАБУ.

Автори документа пропонують забрати із закону частину 2 статті 1, у якій йдеться, що «Національне бюро утворюється президентом України відповідно до цього та інших законів України». Натомість має бути додана частина 3: «Національне бюро утворюється і здійснює свою діяльність відповідно до вимог цього закону».

Із частини 1 статті 6 («Керівництво діяльністю Національного бюро здійснює його директор, який призначається на посаду та звільняється з посади президентом України в порядку, визначеному цим законом») пропонують забрати слова «президентом України».

Напередодні прем’єр-міністр Денис Шмигаль анонсував подання до Верховної Ради законопроєкту про зміни до закону про НАБУ, в якому, за його словами, пропонуватиметься прописати повноваження Ради в питанні звільнення директора НАБУ.

Прем'єр вказував, що нинішній керівник НАБУ Артем Ситник продовжуватиме здійснювати свої повноваження до моменту призначення нового керівника.

Наприкінці серпня Конституційний суд визнав неконституційним указ президента про призначення Артема Ситника директором Національного антикорупційного бюро України. У суді погодилися, що президент діяв поза межами своїх конституційних повноважень, оскільки посада директора НАБУ не віднесена Конституцією до посад, призначення на які здійснює президент.

НАБУ назвало рішення Конституційного суду політично вмотивованим. Там заявили, що ухвала не означає звільнення Артема Ситника з посади директора бюро або скасування попередніх рішень.

П'ятий президент України Петро Порошенко своїм указом призначив Артема Ситника директором НАБУ 16 квітня 2015 року. Цьому передував конкурсний відбір.