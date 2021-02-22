Офіс генпрокурора отримав звернення щодо дій Татарова

Офіс генерального прокурора отримав звернення народного депутата на дії заступника керівника Офісу президента Олега Татарова, однак відповідь не запитання щодо відкриття провадження орган не надав. Про це стало відомо із відповіді на запит Радіо Свобода до Офісу генпрокурора.

«Згідно з даними інформаційної системи «Система електронного документообігу органів прокуратури України» в Офісі Генерального прокурора зареєстровано 141 звернення народного депутата Ярослава Юрчишина, серед яких - одне на дії Олега Татарова», – заявили в Офісі генпрокурора.

На запитання щодо наявності провадження стосовно Татарова в Офісі генпрокурора не відповіли, посилаючись на норми законодавства.

Як повідомляло Радіо Свобода, Національне антикорупційне бюро України відкрило кримінальне провадження через можливе незаконне втручання генпрокурора Ірини Венедіктової у справу заступника Офісу президента Олега Татарова.

У НАБУ розкритикували дії ОГП і заявили, що вони мають на меті унеможливити обрання запобіжного заходу Татарову. У прокуратурі ситуацію не коментували.

Татаров заявив, що дізнався про зміну підслідності зі ЗМІ. Він збирається наполягати на проведенні всіх судових слухань, «щоб усі докази були досліджені і щоб суд дав незалежну і якісну оцінку всім доказам, які надав орган досудового розслідування».

У НАБУ наголошують, що «мають докази того, що заступник керівника Офісу президента, у минулому – топпосадовець державної компанії «УкрБуд» – причетний до надання неправомірної вигоди за забезпечення видачі недостовірного письмового висновку судового експерта у справі щодо заволодіння 81 млн грн Національної гвардії України».

Олег Татаров заперечує свою причетність до злочинів.