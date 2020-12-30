Антикорупційний суд задовольнив прохання прокуратури відкликати клопотання про арешт Татарова

Вищий антикорупційний суд України задовольнив прохання Офісу генерального прокурора відкликати клопотання про арешт заступника голови Офісу президента Олега Татарова, передає кореспондент Радіо Свобода.

Рішення остаточне та оскарженню не підлягає.

За словами прокурора, він не може стверджувати, що підозра достатньо обґрунтована.

Офіс генерального прокурора пізно ввечері 23 грудня змінив підслідність справи Татарова, забравши її в Національного антикорупційного бюро і передавши Службі безпеки. Через це засідання ВАКС про запобіжний захід Татарову переносили двічі.

Національне антикорупційне бюро України відкрило кримінальне провадження через можливе незаконне втручання генпрокурора Ірини Венедіктової у справу заступника Офісу президента Олега Татарова.

У НАБУ розкритикували дії ОГП і заявили, що вони мають на меті унеможливити обрання запобіжного заходу Татарову. У прокуратурі ситуацію не коментували.

Татаров заявив, що дізнався про зміну підслідності зі ЗМІ. Він збирається наполягати на проведенні всіх судових слухань, «щоб усі докази були досліджені і щоб суд дав незалежну і якісну оцінку всім доказам, які надав орган досудового розслідування».

У НАБУ наголошують, що «мають докази того, що заступник керівника Офісу президента, у минулому – топпосадовець державної компанії «УкрБуд» – причетний до надання неправомірної вигоди за забезпечення видачі недостовірного письмового висновку судового експерта у справі щодо заволодіння 81 млн грн Національної гвардії України».

Олег Татаров заперечує свою причетність до злочинів.