Суд про запобіжний захід Татарову перенесли на 30 грудня

Суд про запобіжний захід заступнику голови Офісу президента Олегу Татарову перенесли на 30 грудня.

На засідання Вищого антикорупційного суду не з’явилися прокурори Спеціалізованої антикорупційної прокуратури.

Під стінами перебувають близько сотні активістів з вимогою притягнути Татарова до відповідальності.

Офіс генерального прокурора пізно ввечері 23 грудня змінив підслідність справи Татарова, забравши її в Національного антикорупційного бюро і передавши Службі безпеки.

24 грудня Вищий антикорупційний суд оголосив перерву в судовому засіданні про запобіжний захід Татарову. Відкласти засідання попросила прокуратура, щоб мати змогу підтвердити свої повноваження.

У НАБУ розкритикували дії ОГП і заявили, що вони мають на меті унеможливити обрання запобіжного заходу Татарову. У прокуратурі ситуацію не коментували.

Татаров заявив, що дізнався про зміну підслідності зі ЗМІ. Він збирається наполягати на проведенні всіх судових слухань, «щоб усі докази були досліджені і щоб суд дав незалежну і якісну оцінку всім доказам, які надав орган досудового розслідування».

У НАБУ наголошують, що «мають докази того, що заступник керівника Офісу президента, у минулому – топпосадовець державної компанії «УкрБуд» – причетний до надання неправомірної вигоди за забезпечення видачі недостовірного письмового висновку судового експерта у справі щодо заволодіння 81 млн грн Національної гвардії України».

Олег Татаров заперечує свою причетність до злочинів.