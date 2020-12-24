ВАКС почав засідання, на якому має обрати запобіжний захід Татарову

Вищий антикорупційний суд почав засідання, на якому має обрати запобіжний захід для заступника голови Офісу президента Олега Татарова, підозрюваного у корупції.

Як повідомляє кореспондент Радіо Свобода, Татаров присутній на засіданні, сторону обвинувачення представляють прокурори Спеціалізованої антикорупційної прокуратури.

Раніше стало відомо, що Офіс генерального прокурора пізно ввечері 23 грудня змінив підслідність справи Татарова, забравши її в НАБУ і передавши Службі безпеки.

У НАБУ розкритикували такі дії ОГП і заявили, що вони мають на меті унеможливити обрання запобіжного заходу Татарову.

В ОГП ситуацію не коментували.

Татаров заявив, що дізнався про зміну підслідності зі ЗМІ, і додав, наполягатиме на проведенні всіх судових слухань, «щоб усі докази були досліджені, і щоб суд дав незалежну і якісну оцінку всім доказам, які надав орган досудового розслідування».

Татаров заперечує свою причетність до злочинів. Коли директор НАБУ Артем Ситник повідомив деякі подробиці розслідування, що, за його словами, доводять таку причетність, Татаров пообіцяв подати проти нього позов «про захист честі, гідності та ділової репутації».

У НАБУ наголошують, що «мають докази того, що заступник керівника Офісу президента, у минулому – топпосадовець державної компанії «УкрБуд» – причетний до надання неправомірної вигоди за забезпечення видачі недостовірного письмового висновку судового експерта у справі щодо заволодіння 81 млн грн Національної гвардії України».