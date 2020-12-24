Татаров прийшов у Вищий антикорсуд, де йому мають обрати запобіжний захід

Заступник голови Офісу президента України Олег Татаров прийшов до Вищого антикорупційного суду на засідання з обрання йому запобіжного заходу, повідомляє кореспондент Радіо Свобода.

Татаров заявив, що йому не відомо офіційно про зміну підслідності його справи.

«Жодної інформації про передачу підслідності від НАБУ ні я, ні мій адвокат не ініціювали. Я про цю новину дізнався із ЗМІ. Я буду наголошувати на тому, щоб були проведені усі судові слухання, аби усі докази були досліджені і щоб суд дав незалежну і якісну оцінку всім доказам, які надав орган досудового розслідування», – сказав він журналістам.

Татаров називає справу проти нього «помстою» за критику керівника НАБУ Артема Ситника.

На запитання про роботу в ОП, Татаров відповів, що працює і не звільнений.

«Було ухвалене рішення, щоб я не комунікував із правоохоронними органами. Зокрема, з НАБУ та САП», – сказав Татаров.

Засідання суду, заплановане на 12:30, наразі не розпочалося.

Татаров заперечує свою причетність до злочинів. Коли директор НАБУ Артем Ситник повідомив деякі подробиці розслідування, що, за його словами, доводять таку причетність, Татаров пообіцяв подати проти нього позов «про захист честі, гідності та ділової репутації».

У НАБУ наголошують, що «мають докази того, що заступник керівника Офісу президента, у минулому – топпосадовець державної компанії «УкрБуд» – причетний до надання неправомірної вигоди за забезпечення видачі недостовірного письмового висновку судового експерта у справі щодо заволодіння 81 млн грн Національної гвардії України».