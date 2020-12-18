Підозра Татарову: в ОП сумніваються в її законності, в НАБУ підтверджують

В офісі президента України висловили сумнів у тому, що заступникові голови офісу Олегові Татарову повідомили про підозру легітимним чином; у Національному антикорупційному бюро України наполягають, що все було законно.

У зв’язку з повідомленнями НАБУ і Спеціалізованої антикорупційної прокуратури, що така підозра була вручена раніше 18 грудня, ще один заступник голови офісу президента Андрій Смирнов висловив сумнів у законності повідомлення про цю підозру.

«Кримінальний процесуальний кодекс – це не посібник із PR, а будь-які дії органу досудового розслідування та процесуального контролю мають відповідати законові і не створювати враження про зведення особистих порахунків між окремими людьми», – написав він у фейсбуці.

Іще один чільний представник офісу президента, радник його голови Михайло Подоляк теж стверджував кільком українським засобам інформації, що дії представників НАБУ при врученні підозри були, на його думку, незаконними.

При цьому він посилався на найперші повідомлення про це вручення підозри, яке деякі ЗМІ поширювали з посиланням на неназвані власні джерела, але не згадав, що згодом про це вже офіційно повідомили і НАБУ, і САП.

За його словами, ті перші повідомлення пропонували «довільні трактування подій».

«Наразі офіс президента не має інформації про те, що стосовно Татарова проводилися будь-які процесуальні або слідчі дії. Немає також офіційної інформації і про те, що підозра Татарову вручена належним чином. Звичайно, ми знаємо про наявність у співробітників НАБУ певних питань до Олега Юрійовича (Татарова – ред.), що стосуються того періоду його роботи, який не має стосунку до його нинішніх посадових функцій», – цитують ЗМІ його слова.

«Проте ще раз підкреслюємо, що належних процесуальних дій здійснено не було. Пан Татаров працює у звичайному режимі», – додав він.

За його словами, співробітники НАБУ дійсно приходили до офісу президента. Але, стверджував Подоляк, «їхні прохання точно виходили за межі законних процедур», тому їм відмовили в доступі до приміщень офісу президента.

Засоби інформації і журналісти з посиланням на власні джерела також повідомляють, що підозру Татарову справді не вручили особисто, бо, мовляв, він цього уникає. Тому підозру залишили за місцем його роботи, передавши до канцелярії офісу президента.

Але, відповідно до Кримінального процесуального кодексу України, така підозра вважається врученою, пишуть у ЗМІ.

Це підтвердив і директор НАБУ Артем Ситник: за його словами, підозра була оформлена процесуально правильно, і вимоги КПК щодо її вручення виконані.

Раніше 18 грудня Національне антикорупційне бюро України і Спеціалізована антикорупційна прокуратура заявили, що повідомили про підозру заступникові голови офісу президента України. Імені заступника не назвали, але з тексту підозри випливає, що йдеться про Олега Татарова.

Йому інкриміновано надання неправомірної вигоди групою осіб за забезпечення видачі недостовірного письмового висновку судового експерта, тобто вчинення злочину, передбаченого ч. 3 ст. 369 Кримінального кодексу України («Пропозиція, обіцянка або надання неправомірної вигоди службовій особі»).

Слідство вважає, що вказана особа, у минулому – топпосадовець державної компанії «Укрбуд», – може бути причетною до надання неправомірної вигоди за забезпечення видачі недостовірного письмового висновку судового експерта у справі щодо заволодіння 81 млн грн Національної гвардії України, уточнили в НАБУ.

За цим повідомленням, згаданий заступник голови офісу президента України є третім підозрюваним у вчиненні цього злочину: окрім нього, у справі підозрюються заступник директора Державного науково-дослідного експертно-криміналістичного центру МВС України і колишній народний депутат, екскінцевий бенефіціарний власник ТОВ «Укрбуд Девелопмент».

У САП нагадали про подробиці справи: коли в перебігу досудового розслідування встановили, що дії групи осіб, у тому числі посадовців Нацгвардії, щодо обміну нерухомого майна, призначеного для Нацгвардії, між двома житловими комплексами в Києві призвели до втрати активів на загальну суму 81 635 448,00 гривень. У рамках розслідування цього факту призначили судову оціночно-будівельну експертизу. Але «колишній народний депутат у змові з особою, яка на той час надавала йому юридичні послуги», домовився з провідним експертом, і той за «винагороду» у вигляді машиномісця занизив різницю між ринковою вартістю житлових комплексів більше ніж в 11 разів – із 81 млн гривень до 7 млн гривень.

НАБУ розслідує справу, яка стосується можливої причетності Олега Татарова до фальсифікації експертизи у справі колишнього народного депутата Максима Микитася про можливі зловживання і розкрадання грошей на суму понад 81 мільйон гривень під час будівництва житла для Нацгвардії. Це будівництво вела компанія «Укрбуд», президентом якої був колишній депутат Микитась; Татаров у той час був одним із чільних посадовців «Укрбуду» – юристом компанії.

Татаров заперечує свою причетність до злочинів. Коли директор НАБУ Артем Ситник повідомив деякі подробиці розслідування, що, за його словами, доводять таку причетність, Татаров пообіцяв подати проти нього позов «про захист честі, гідності та ділової репутації».