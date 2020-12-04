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04 грудня 2020, Київ 09:41
Політика

Повірена США в Україні Квін: відкат антикорупціних реформ заважає євроатлантичній інтеграції і інвестиціям

Президент Зеленський долучився онлайн через ZOOM до розмови, у якій брала участь повірена у справах США Крістіна Квін

Відкат антикорупційних реформ заважає міжнародному бізнесу інвестувати в Україну, заявила тимчасова повірена у справах США Крістіна Квін під час щорічної зустрічі компаній-членів Американської торгової палати в Україні. У розмові взяв участь і президент України Володимир Зеленський.

Американська торговельна палата в Україні, вперше в своїй історії, провела щорічні збори, 28-і за рахунком, онлайн. Розмову модерував президент АТП Андрій Гундер.

Президент Американської торговельної палати Андрій Гундер
Президент Американської торговельної палати Андрій Гундер

Віртуально відвідав захід президент України Володимир Зеленський.

У своєму відеозверненні очільник держави зауважив: «Україна дуже вдячна Американській торговельній палаті, яка протягом 28 років об’єднує американські та міжнародні компанії, що вірять в Україну. Ці компанії інвестували в її економіку понад 50 мільярдів доларів, створили сотні тисяч робочих місць і залишаються відданими нашій країні».

Як заявив Зеленський, у 2021 році Україна сподівається залучити більше нових міжнародних інвесторів та розширити інвестиції гравців уже присутніх на українському ринку.

Президент України Володимир Зеленський
Президент України Володимир Зеленський

«Ми продовжимо створювати сприятливе середовище в Україні, щоб бізнес міг інвестувати, розширюватися та відкривати нові робочі місця. Для нас ключовим завданням на 2021 рік є забезпечення законності, підвищення довіри з боку інвесторів та захист їхніх прав», – наголосив президент України.

Натомість, Тимчасова повірена у справах США Крістіна Квін вказала на виклики, що стоять перед Україною в її намаганні покращити бізнес-клімат.

Крістіна Квін, тимчасова повірена у справах США в Україні
Крістіна Квін, тимчасова повірена у справах США в Україні

«І ці виклики стали ще більшими за рік, що минув», – заявила тимчасова повірена у справах США Крістіна Квін.

Як уточнила Квін, ідеться про боротьбу з корупцією – проблему, добре відому компаніям, які працюють в Україні.

Групи особливих інтересів продовжують підривати порядок денний президента
Крістіна Квін


«На жаль, групи особливих інтересів продовжують підривати порядок денний президента, і зараз є навіть спроба нівелювати реформи, що вже були запроваджені після Революції Гідності», – сказала очільниця посольства.

Як вона додала, «Реформи, які ми успішно здійснили, сьогодні відкочуються назад, і це справді непокоїть».

За словами Квін, це є перешкода і для євроатлантичної інтеграції України, і для розвитку бізнесу.

«Я думаю, що ця ситуація є бар’єром для американських інвесторів, для світових інвесторів, щоб заходити в Україну», – сказала тимчасова повірена у справах США в Україні.

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