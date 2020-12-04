Повірена США в Україні Квін: відкат антикорупціних реформ заважає євроатлантичній інтеграції і інвестиціям

Відкат антикорупційних реформ заважає міжнародному бізнесу інвестувати в Україну, заявила тимчасова повірена у справах США Крістіна Квін під час щорічної зустрічі компаній-членів Американської торгової палати в Україні. У розмові взяв участь і президент України Володимир Зеленський.

Американська торговельна палата в Україні, вперше в своїй історії, провела щорічні збори, 28-і за рахунком, онлайн. Розмову модерував президент АТП Андрій Гундер.

Віртуально відвідав захід президент України Володимир Зеленський.

У своєму відеозверненні очільник держави зауважив: «Україна дуже вдячна Американській торговельній палаті, яка протягом 28 років об’єднує американські та міжнародні компанії, що вірять в Україну. Ці компанії інвестували в її економіку понад 50 мільярдів доларів, створили сотні тисяч робочих місць і залишаються відданими нашій країні».

Як заявив Зеленський, у 2021 році Україна сподівається залучити більше нових міжнародних інвесторів та розширити інвестиції гравців уже присутніх на українському ринку.

«Ми продовжимо створювати сприятливе середовище в Україні, щоб бізнес міг інвестувати, розширюватися та відкривати нові робочі місця. Для нас ключовим завданням на 2021 рік є забезпечення законності, підвищення довіри з боку інвесторів та захист їхніх прав», – наголосив президент України.

Натомість, Тимчасова повірена у справах США Крістіна Квін вказала на виклики, що стоять перед Україною в її намаганні покращити бізнес-клімат.

«І ці виклики стали ще більшими за рік, що минув», – заявила тимчасова повірена у справах США Крістіна Квін.

Як уточнила Квін, ідеться про боротьбу з корупцією – проблему, добре відому компаніям, які працюють в Україні.

Групи особливих інтересів продовжують підривати порядок денний президента



«На жаль, групи особливих інтересів продовжують підривати порядок денний президента, і зараз є навіть спроба нівелювати реформи, що вже були запроваджені після Революції Гідності», – сказала очільниця посольства.

Як вона додала, «Реформи, які ми успішно здійснили, сьогодні відкочуються назад, і це справді непокоїть».

За словами Квін, це є перешкода і для євроатлантичної інтеграції України, і для розвитку бізнесу.

«Я думаю, що ця ситуація є бар’єром для американських інвесторів, для світових інвесторів, щоб заходити в Україну», – сказала тимчасова повірена у справах США в Україні.

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