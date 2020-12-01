Понад сто справ про недостовірне декларування закриті – САП

Через визнання неконституційності норми про кримінальну відповідальність за недостовірне декларування вже закрито 103 кримінальні провадження, повідомив в інтерв’ю агенству «Інтерфакс-Україна» виконувач обов’язків керівника Спеціалізованої антикорупційної прокуратури Максим Грищук.

«Уже закрито 103 справи, залишилося буквально чотири. Вони не закриті через об’єктивні причини», – сказав Грищук.

За його словами, у двох справах іще триває ознайомлення з матеріалами, після чого епізоди за ст. 366-1 КК (недостовірне декларування) буде закрито. Ще в одній справі не передано документи після визначення осудності, а ще за однією зупинено терміни розслідування через виконання міжнародного доручення, додав він.

Грищук заявив, що вважає оптимальним варіант законодавчого врегулювання повернення відповідальності за недостовірне декларування до кінця цього року.

«Це був би найкращий і оптимальний варіант у цій ситуації – відновити відповідальність за декларування, щоб зобов’язати топ-чиновників подавати декларації, щоб інформація була доступною для громадськості», – сказав посадовець, додавши, що ухвалити відповідний закон необхідно до 31 грудня 2020 року.

27 жовтня Конституційний суд України визнав неконституційною статтю 366-1 Кримінального кодексу, яка передбачає покарання за декларування недостовірної інформації. Так само суд скасував низку положень закону про запобігання корупції. Оприлюднивши це рішення 28 жовтня, КСУ пояснював, що антикорупційне законодавство створює передумови для неправомірного впливу на суд.

Національне агентство з питань запобігання корупції заявило, що Конституційний суд діяв у власних інтересах, ухвалюючи рішення. Водночас через рішення КСУ агентство закрило було доступ до державного реєстру електронних декларацій. Ввечері 29 жовтня, за рішенням уряду, після засідання Ради національної безпеки і оборони доступ відновили.

Рішення КСУ критично сприйняли на Заході, заявивши, що воно ставить під сумнів низку міжнародних зобов’язань України.

27 листопада президент України Володимир Зеленський вніс до парламенту законопроєкт про відновлення відповідальності за недостовірне декларування.