Законопроєкт Разумкова щодо е-декларування «тактично правильний», але «не вирішує проблеми» – представник Зеленського в КСУ

Законопроєкт, ініційований спікером Верховної Ради Дмитром Разумковим щодо е-декларування, «тактично правильний» та своєчасний, але «не вирішує проблеми». Про це в інтерв'ю Радіо Свобода сказав представник глави держави у КСУ, «слуга народу» Федір Веніславський.

«Текст, який ми називаємо проєктом Дмитра Разумкова, має чітко виважену технічну мету: відновити ті норми, які були визнані КСУ такими, що не відповідають Конституції України і які втратили чинність, для того, щоб ми показали, що Україна йде шляхом боротьби з корупцією, що ми виконуємо свої зобов'язання за Угодою про асоціацію. Наскільки він з точки зору комплексного вирішення проблеми правильний? Тактично він абсолютно правильний, тому що треба було дати посил. Цей посил дали. Але з точки зору тих питань, які стосуються вже виконання рішення Конституційного суду України, то тут треба відповідати відверто, що цей законопроєкт не вирішує комплексно проблему щодо неконституційності тих норм, які КСУ визнав неконституційними», – пояснив Веніславський.

За його словами, якщо цей законопроєкт у майбутньому стане законом, то його знову можна буде оскаржити в Конституційному суді, посилаючись на нещодавнє рішення КСУ від 27 жовтня.

«Оскільки в резулятивній частині КСУ визнав просто неконституційними норми Закону «Про запобігання корупції», які не кореспондуються з мотивувальною частиною, то будь-який закон, який Верховна Рада ухвалить можна знову оскаржити... Тому є таке своєрідне замкнуте коло», – вважає представник президента в КСУ.

При цьому він вважає, що законопроєкт Дмитра Разумкова все одно має шанси на ухвалення Верховною Радою і може бути розглянутий депутатами в сесійній залі вже наступного пленарного тижня.

2 листопада стало відомо про те, що спікер Верховної Ради Дмитро Разумков разом із низкою інших парламентарів подав альтернативний законопроєкт, який так само, як і президентський, мав би вирішити спричинену резонансним рішенням Конституційного суду кризу, однак у зовсім інший спосіб.

Цим документом, зокрема, пропонується повернути НАЗК низку (визнаних наразі неконституційними) прав та доручити уряду розробку законопроєкту про створення системи запобігання корупції щодо суддів, а також механізму притягнення їх до відповідальності.