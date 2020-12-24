НАБУ: Офіс генпрокурора став на захист Татарова, підозрюваного у корупції

Національне антикорупційне бюро звинуватило Офіс генерального прокурора у здійсненні «безпрецедентного в історії України» втручання в розслідування НАБУ. Як йдеться в оприлюдненому 24 грудня повідомленні пресслужби відомства, НАБУ обурило те, що ОГП передав справу підозрюваного у корупційних діях заступника голови Офісу президента Олега Татарова Службі безпеки України.

У бюро заявили, що замість захисту інтересів держави, яка зазнала збитків через дії підозрюваного, Офіс генерального прокурора «фактично став на його особистий захист».

«Такі дії повністю дискредитують орган державної влади, чия діяльність має ґрунтуватися на верховенстві права, законності та справедливості, неупередженості та об’єктивності. Всім цим ОГП знехтував заради захисту чиновника, підозрюваного у корупції», – наголосили у НАБУ.

За даними бюро, рішення передати кримінальне провадження за підозрою заступника керівника Офісу президента від Національного бюро до Служби безпеки 23 грудня ухвалив заступник генерального прокурора Олексій Симоненко.

«Рішення ухвалене втаємничено, без консультацій із НАБУ і САП, фактично під покровом ночі: відповідна відмітка в Єдиному реєстрі досудових розслідувань зроблена о 23:42», – йдеться в повідомленні.

У НАБУ наголосили, що закон забороняє передавати справи, в яких досліджуються злочини, підслідні бюро, до інших органів досудового розслідування.

«Таким чином Офіс генерального прокурора свідомо ухвалив незаконне рішення, яке грубо протирічить вимогам Кримінального процесуального кодексу України. Детективи НАБУ мають докази того, що заступник керівника Офісу президента, у минулому – топпосадовець державної компанії «УкрБуд» – причетний до надання неправомірної вигоди за забезпечення видачі недостовірного письмового висновку судового експерта у справі щодо заволодіння 81 млн грн Національної гвардії України», – йдеться в повідомленні.

«Ще 1 грудня, напередодні повідомлення йому про підозру, генеральний прокурор таємно, не ставлячи до відома самих процесуальних керівників, без вивчення матеріалів кримінального провадження і за відсутності будь-яких правових підстав,змінила групу прокурорів, що відтермінувало повідомлення про підозру посадовцю на 17 днів», – додали в бюро.

У НАБУ нагадали, що 24 грудня о 12:30 Вищий антикорупційний суд України мав обрати топпосадовцю Офісу президента запобіжний захід.

«З огляду на його ключову роль у корупційній схемі, слідство клопотало про тримання під вартою з альтернативою застави у 10 млн грн. Щоб унеможливити обрання запобіжного заходу, справу для розслідування передали СБУ, довівши цей факт до відома прокурорів САП о 9 ранку», – йдеться в повідомленні.

Як повідомляє кореспондент Радіо Свобода, присутній у суді, рішення про перенесення засідання наразі не ухвалювали, журналістів пропустили в приміщення.

У пресслужбі ВАКС Радіо Свобода повідомили, що засідання відбудеться о 12:30. У ВАКС додали, що прокурори САП підтвердили, що будуть на засіданні.

Татаров заперечує свою причетність до злочинів. Коли директор НАБУ Артем Ситник повідомив деякі подробиці розслідування, що, за його словами, доводять таку причетність, Татаров пообіцяв подати проти нього позов «про захист честі, гідності та ділової репутації».