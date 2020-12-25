Верховний суд про справу Татарова: ухвала судді про зміну підслідності оскарженню не підлягає

Ухвала судді про зміну підслідності в кримінальному провадженні стосовно заступника голови Офісу президента Олега Татарова оскарженню не підлягає, заявив Верховний суд.

В установі розповіли, що 23 грудня Касаційний кримінальний суд у складі Верховного суду відмовив у відкритті касаційного провадження у справі № 757/55167/20-к за касаційними скаргами захисника одного з підозрюваних та генерального прокурора на судові рішення апеляційного суду залишити в силі ухвали Печерського районного суду Києва від 14 грудня 2020 року.

Цією ухвалою генерального прокурора зобов’язали вирішити спір про підслідність у кримінальному провадженні та доручити здійснення досудового розслідування іншому органу.

«Цю ухвалу Печерського районного суду Києва оскаржили до апеляційного суду як захисник особи, так і генеральний прокурор. Ухвалами Київського апеляційного суду від 18 грудня 2020 року обом скаржникам відмовлено у відкритті провадження за їхніми апеляційними скаргами у звʼязку з тим, що ці скарги були подані на судове рішення, яке не підлягає оскарженню в апеляційному порядку», – заявили у Верховному суді.

Після цього захисник одного з підозрюваних та генеральний прокурор подали касаційні скарги на судові рішення апеляційного суду. Верховний суд відмовився відкривати касаційне провадження за двома скаргами.

Офіс генерального прокурора пізно ввечері 23 грудня змінив підслідність справи Татарова, забравши її в Національного антикорупційного бюро і передавши Службі безпеки.

У НАБУ розкритикували дії ОГП і заявили, що вони мають на меті унеможливити обрання запобіжного заходу Татарову. У прокуратурі ситуацію не коментували.

Татаров заявив, що дізнався про зміну підслідності зі ЗМІ. Він збирається наполягати на проведенні всіх судових слухань, «щоб усі докази були досліджені і щоб суд дав незалежну і якісну оцінку всім доказам, які надав орган досудового розслідування».

У НАБУ наголошують, що «мають докази того, що заступник керівника Офісу президента, у минулому – топпосадовець державної компанії «УкрБуд» – причетний до надання неправомірної вигоди за забезпечення видачі недостовірного письмового висновку судового експерта у справі щодо заволодіння 81 млн грн Національної гвардії України».

Олег Татаров заперечує свою причетність до злочинів.