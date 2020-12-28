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28 грудня 2020, Київ 15:49
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Суд по Татарову відклали вдруге. Під стінами ВАКС зібралися активісти (відео)

Суд по Татарову відклали вдруге. Під стінами ВАКС зібралися активісти (відео)
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Суд по Татарову відклали вдруге. Під стінами ВАКС зібралися активісти (відео)

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Вищий антикорупційний суд вдруге відклав розгляд клопотання про обрання запобіжного заходу заступнику голови Офісу президента Олегу Татарову. Цього разу на 30 грудня. На засідання не з’явилися прокурори Спеціалізованої антикорупційної прокуратури. Тим часом під стінами ВАКС зібралося близько сотні активістів, які вимагали притягнути до відповідальності Олега Татарова. У НАБУ наголошують, що «мають докази того, що заступник керівника Офісу президента, у минулому – топ посадовець державної компанії «УкрБуд» – причетний до надання неправомірної вигоди за забезпечення видачі недостовірного письмового висновку судового експерта у справі щодо заволодіння 81 млн грн Національної гвардії України». Олег Татаров заперечує свою причетність до злочинів. Під час розмови із журналістами, 24 грудня, Татаров заявив, що буде наполягати на проведенні судових слухань, щоб суд оцінив надані органами досудового розслідуванням докази.

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