Антикорупційне бюро наполягає, що справу Микитася і Татарова мають розслідувати детективи НАБУ

Національне антикорупційне бюро України наполягає, шо справу колишнього народного депутата та керівника «Укрбуду» Максима Микитася та заступника голови Офісу президента Олега Татарова мають розслідувати детективи НАБУ.

«НАБУ та САП втретє офіційно повідомило ОГП, що кримінальне провадження за підозрою екснародного депутата та заступника керівника Офісу президента мають розслідувати детективи НАБУ. Відтак, Національне бюро витребовує справу в ОГП. Відповідна постанова директора НАБУ, погоджена із прокурором САП, надіслана до Офісу генерального прокурора 8 лютого 2021 року», – заявили в НАБУ.

У бюро наполягають, що зміна раніше повідомленої підозри народному депутату України з частиною 3 статті 369 (пропозиція, обіцянка або надання неправомірної вигоди службовій особі) на частиною 2 статті 384 (введення в оману суду або іншого уповноваженого органу) Кримінального кодексу України не є і не може бути належною підставою для доручення здійснення досудового розслідування цього кримінального провадження іншому органу досудового розслідування, окрім НАБУ.

В Офісі генерального прокурора вважають позицію бюро помилковою.

«Зазначена думка спростовується тим, що кримінальні правопорушення, передбачені ч. 3 ст. 369 та ч. 2 ст. 384 КК України, які розслідуються у вказаному кримінальному провадженні, є наслідком вчинення одних і тих самих дій, і виявлені саме під час досудового розслідування у даному кримінальному провадженні, підслідність якого вже визначена за Головним слідчим управлінням Служби безпеки України», – наголосили в прокуратурі.

Офіс генерального прокурора стверджують, що підслідність у кримінальному провадженні вже визначена на виконання рішення Печерського районного суду, а тому матеріали кримінального провадження повинні бути скеровані до органу розслідування або прокурора, у тому числі для вирішення спору про підслідність.

Національне антикорупційне бюро України відкрило кримінальне провадження через можливе незаконне втручання генпрокурора Ірини Венедіктової у справу заступника Офісу президента Олега Татарова.

У НАБУ розкритикували дії ОГП і заявили, що вони мають на меті унеможливити обрання запобіжного заходу Татарову. У прокуратурі ситуацію не коментували.

Татаров заявив, що дізнався про зміну підслідності зі ЗМІ. Він збирається наполягати на проведенні всіх судових слухань, «щоб усі докази були досліджені і щоб суд дав незалежну і якісну оцінку всім доказам, які надав орган досудового розслідування».

У НАБУ наголошують, що «мають докази того, що заступник керівника Офісу президента, у минулому – топпосадовець державної компанії «УкрБуд» – причетний до надання неправомірної вигоди за забезпечення видачі недостовірного письмового висновку судового експерта у справі щодо заволодіння 81 млн грн Національної гвардії України».

Олег Татаров заперечує свою причетність до злочинів.