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29 січня 2021, Київ 17:10
Новини | Політика

НАБУ: Офіс генпрокурора прагне вивести справу Татарова з підслідності бюро

Офіс генерального прокурора пізно ввечері 23 грудня змінив підслідність провадження щодо Татарова, забравши його в Національного антикорупційного бюро і передавши Службі безпеки

Офіс генерального прокурора прагне вивести провадження стосовно заступника голови Офісу президента Олега Татарова з підслідності Національного антикорупційного бюро України, повідомили в НАБУ.

«Зміна підозри одному з учасників злочину у справі надання неправомірної вигоди за забезпечення видачі недостовірного письмового висновку судового експерта на нетяжку некорупційну статтю Кримінального кодексу України свідчить про штучне створення Офісом генпрокурора підґрунтя для виведення з-під відповідальності осіб, задіяних у вчиненні злочину, серед яких – заступник керівника Офісу президента», – заявили в НАБУ.

За даними бюро, 27 січня Офіс генпрокурора перекваліфікував злочин, інкриміновний колишньому народному депутату (ймовірно, президент «Укрбуду» Максиму Микитасю), на некорупційний (введення в оману суду або іншого уповноваженого органу).

«Відтак начебто створено формальні підстави для усунення детективів НАБУ від розслідування резонансного злочину, співучасником якого є заступник керівника Офісу президента», – повідомили в бюро.

У прокуратурі наразі не коментували повідомлення НАБУ.

Офіс генерального прокурора пізно ввечері 23 грудня змінив підслідність провадження щодо Татарова, забравши його в Національного антикорупційного бюро і передавши Службі безпеки. Через це засідання ВАКС про запобіжний захід Татарову переносили двічі.

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Національне антикорупційне бюро України відкрило кримінальне провадження через можливе незаконне втручання генпрокурора Ірини Венедіктової у справу заступника Офісу президента Олега Татарова.

У НАБУ розкритикували дії ОГП і заявили, що вони мають на меті унеможливити обрання запобіжного заходу Татарову. У прокуратурі ситуацію не коментували.

Татаров заявив, що дізнався про зміну підслідності зі ЗМІ. Він збирається наполягати на проведенні всіх судових слухань, «щоб усі докази були досліджені і щоб суд дав незалежну і якісну оцінку всім доказам, які надав орган досудового розслідування».

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У НАБУ наголошують, що «мають докази того, що заступник керівника Офісу президента, у минулому – топпосадовець державної компанії «УкрБуд» – причетний до надання неправомірної вигоди за забезпечення видачі недостовірного письмового висновку судового експерта у справі щодо заволодіння 81 млн грн Національної гвардії України».

Олег Татаров заперечує свою причетність до злочинів.

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