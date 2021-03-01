Суд не продовжив термін слідства у провадженні, де фігурує Татаров – адвокат

Шевченківський районний суд Києва не продовжив термін дії слідства у провадженні, де фігурує заступник керівника Офісу президента Олег Татаров. Відповідно, 1 березня правоохоронці повинні або закрити справу, або вручити обвинувальні акти, повідомив у коментарі «Українській правді» адвокат Артур Габрієлян.

«У четвер (25 лютого – ред.) один раз суд вже не продовжив строки. Але чомусь в п’ятницю слідчий Служби безпеки України та заступник генпрокурора повторно подали клопотання на продовження. Сьогодні їм вдруге відмовили. Чому вони подали вдруге – незрозуміло, оскільки закон не передбачає право повторного звернення до суду з одним і тим же питанням», – заявив Габрієлян.

За даними адвоката, слідство двічі клопотало про продовження строків досудового розслідування. Правоохоронці зазначали, що зараз у межах провадження триває експертиза.

Габрієлян розповів, що 25 лютого проти продовження не виступала жодна зі сторін, у тому числі захист Татарова. Однак суд відмовив слідству. Правоохоронці вдруге звернулися з таким проханням. 1 березня суд також відмовив у його задоволенні.

За інформацією адвоката, станом на 14 годину підозрюваним не вручали обвинувальний акт.

Радіо Свобода звернулася до Шевченківського райсуду та Офісу генерального прокурора із проханням підтвердити інформацію та повідомити деталі процесу.

У НАБУ наголошують, що «мають докази того, що заступник керівника Офісу президента, у минулому – топпосадовець державної компанії «УкрБуд» – причетний до надання неправомірної вигоди за забезпечення видачі недостовірного письмового висновку судового експерта у справі щодо заволодіння 81 млн грн Національної гвардії України». Олег Татаров заперечує свою причетність до злочинів.

Національне антикорупційне бюро України відкрило кримінальне провадження через можливе незаконне втручання генпрокурора Ірини Венедіктової у справу Татарова.

У НАБУ розкритикували дії ОГП і заявили, що вони мають на меті унеможливити обрання запобіжного заходу Татарову. У прокуратурі ситуацію не коментували.

Татаров заявив, що дізнався про зміну підслідності зі ЗМІ. Він збирався наполягати на проведенні всіх судових слухань, «щоб усі докази були досліджені і щоб суд дав незалежну і якісну оцінку всім доказам, які надав орган досудового розслідування».