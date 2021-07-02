Правозахисники закликають Зеленського захистити незалежність «департаменту війни» у ОГП

Кілька правозахисних організацій оприлюднили звернення до президента Володимира Зеленського через ситуацію навколо Департаменту нагляду в кримінальних провадженнях щодо злочинів, вчинених в умовах збройного конфлікту Офісу генерального прокурора (відомого як «департамент війни»). Текст звернення оприлюднив Центр прав людини ZMINA.

Згідно з позицією активістів, рішення генеральної прокурорки Ірини Венедіктової підпорядкувати департамент собі «нівелює семирічну роботу організацій громадянського суспільства, міжнародної спільноти та самого Департаменту і ставить під загрозу справедливість і відновлення прав жертв найтяжчих міжнародних злочинів, вчинених в умовах збройного конфлікту на території України».

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«Притягнення до відповідальності за воєнні злочини та злочини проти людяності потребує не лише спеціалізованих знань у сфері міжнародного гуманітарного та міжнародного кримінального права, окремого набору навичок, концептуального розуміння наявних законодавчих можливостей, структури відповідних органів прокуратури й правопорядку, необхідних змін, але й істотно іншого підходу до розслідування, ніж ті, які застосовуються до ординарних, тобто загальнокримінальних, злочинів», – пояснюють підписанти заяви.

Правозахисники вказують на те, що «департамент війни» займається, зокрема, розслідуваннями таких справ:

захоплення Криму

збиття літака MH17

Іловайського та Дебальцевського котлів

захоплення моряків у полон біля Керченської протоці

збиття українського пасажирського літака в Ірані

«Загалом це 160 масштабних кримінальних проваджень щодо 177 осіб. Обсяг окремих справ становить понад 1500 томів, в яких досліджуються події всього періоду ведення Росією агресивної війни проти України. Фактично це був єдиний департамент в ОГП, до якого не було суттєвих запитань ні в правозахисників, ні в журналістів, ні в міжнародних партнерів», – зазначають громадські організації.

Відтак правозахисники закликають президента «забезпечити незалежну та безперешкодну роботу прокурорів Департаменту».

«Це вже вдруге за останній рік, коли Ірина Венедіктова ставить під невиправдану загрозу роботу Департаменту. Для нас це є приводом для сумнівів у її професійності, незалежності та неупередженості й серйозних занепокоєнь щодо реального продовження юридичної протидії агресії РФ проти України», – підсумовують вони.

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У Офісі генерального прокурора та Офісі президента наразі не коментували це звернення.

Напередодні генеральна прокурорка України Ірина Венедіктова передумала віддавати керівництво департаментом нагляду у кримінальних провадженнях щодо злочинів, вчинених в умовах збройного конфлікту, своєму заступникові Максиму Якубовському і забрала цей департамент під власне керівництво.

30 червня пресслужба Офісу генпрокурора повідомила, що цей департамент перейшов від заступника генпрокурорки Гюндуза Мамедова до іншого заступника Максима Якубовського.