Великі збори резервістів на Львівщині. Резервісти і десантники тренуються разом

ЛЬВІВ – 350 резервістів-десантників із 22 червня проходять двотижневі великі збори на Львівщині на базі Міжнародного центру миротворчості та безпеки (Яворівський полігон). Вони тренуються разом із військовослужбовцями 95-ї окремої десантно-штурмової бригади Десантно-штурмових військ Збройних сил України, яка і приймає резервістів.

Серед резервістів люди різного віку і професій, а це і працівники ІТ-сфери, приватні підприємці, робітники, актор. Чимало з них мають бойовий досвід на Донбасі.

Нині ранок резервістів розпочався зі стрибків із парашутом. Більшість виконували це завдання вперше. Але перед здійсненням стрибка кожен мав самостійно скласти свій парашут і пройти підготовку.

Євген (псевдо «Маркс») був мобілізований у 2014 році і воював на Луганщині протягом року. Після служби працює в ІТ-компанії у Києві. Щороку старається взяти участь у навчанні резервістів, щоб тримати форму. З парашутом стрибав удруге в житті.

«Це – адреналін! Перший раз, коли стрибав, то такий був спалах емоцій, бо не розумів. Звісно, був мандраж, особливо при приземленні, боявся, щоб не травмуватись. Бо ще хочеться повчитися далі.

Лише вчися і працюй

Відколи я проходжу навчання резервістів, багато змінилося. Круто, що є така підготовка. Кожні збори очікую, щоб приїхати сюди, це зняття напруги від щоденного життя. Тут приїхав і в цей період тебе нічого не цікавить, лише вчися і працюй», – каже резервіст Євген.

Навчання резервістів при 95-й окремій десантно-штурмовій бригаді відбувається раз у два роки. Військовослужбовці цієї бригади з 1 червня перебувають на ротації на Яворівському полігоні, де навчаються за стандартами НАТО в рамках програми «Об’єднаної багатонаціональної тренувальної групи». Десантники, зокрема, проходять підготовку до командно-штабних навчань із застосуванням програми імітації JCATS (Joint Conflict and Tactical Simulation) під керівництвом інструкторів Міжнародного центру миротворчості та безпеки і військових із країн-партнерів членів НАТО.

А протягом двох тижнів до 95-ї бригади долучились 350 резервістів. На 24 із них залучають 5-6 десантників. Працюють резервісти без вихідних.

Резервісти проходять злагодження з нами

«Ми виконували сьогодні бойові стрільби взводів, з елементами злагодження підрозділів, залучали артилерію, підрозділи гранатометного і кулеметного відділень. Виконували завдання з наступу та знищення ворога в глибині. Для нас позитивний досвід – робота з людьми, тобто з резервістами. Сюди приїхали люди з різною підготовкою, хтось перед цим проходив службу в різних підрозділах. Є такі, які добре дають собі раду і мають добрі фізичні якості, а є ті, кому потрібно працювати, бо вони прийшли з цивільного життя. Варто все ж збільшити час індивідуальної підготовки, потім уже відпрацьовувати завдання у складі підрозділу. Резервісти проходять злагодження саме з нами і відпрацьовуватимуть ті елементи, які ми виконуватимемо у зоні бойових дій», – говорить Артем Мороз, командир взводу 13-го окремого десантно-штурмового батальйону.

За словами військовослужбовців, є багато людей, охочих підписати контракт резервіста. Водночас, і серед резервістів є такі, які мають намір підписати після зборів контракт із ЗСУ. Великі збори резервістів необхідні, щоб, при потребі, підсилити ЗСУ досвідченими бійцями у найкоротші терміни для захисту країни.

Сергій Педан уже вп’яте бере участь у великих зборах резервістів. Він має бойовий досвід, бо протягом 2015–2016 років служив у 93-й окремій механізованій бригаді. З десантниками 95-ї бригади займається вперше.

З кожними зборами з’являється новий досвід

«Тут я вперше побачив нову техніку, бо був у різних частинах, все було старе. А тут БТР-3, бронеавтомобіль «Козак». З кожними зборами з’являється новий досвід. У нас були заняття з різних тем, бойова підготовка: вогнева, тактична, медична. Мені сподобалася інженерна підготовка, коли ми підривали тротил. Це не нове, але останній раз тротилову шашку підривав 30 років назад. Найскладніше бігати по полю, бо трава висока. Мені не сидиться вдома, тому щороку йду на збори. Був у різних частинах, освоюю різні спеціальності, двічі був зенітником, потім вищі посади, зараз у десантники потрапив.

Ця війна надовго, тому що народ на Донбасі дуже сильно зазомбований і вони, схоже на те, геть нас не чують. Може, колись і почують, але це буде для них пізно, бо життя пройде», – зауважив резервіст Сергій Педан, який працює на макаронній фабриці.

Збори резервістів, за словами їхніх учасників, дають можливість згадати забуті навики і дізнатись нові.

Цей мій обов'язок

«Це корисно для бійця. Це мій обов’язок, я давав присягу Батьківщині. Я воював у складі 79-ї Повітряно-десантної бригади, у батальйоні розвідки. Те, що ми бачимо сьогодні під час зборів, а це злагоджена тактика, цього ми не застосовували», – наголосив резервіст Іван Панасейко.

Наприкінці квітня цього року президент України підписав Закон «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо удосконалення окремих питань виконання військового обов’язку та ведення військового обліку. Згідно з цим документом, запроваджено новий вид служби в армії – військова служба за призовом осіб із числа резервістів в особливий період.

Резервісти – це особи, які проходять службу у військовому резерві ЗСУ, інших військових формуваннях і призначені для їхнього комплектування у мирний час і в особливий період.

Укласти контракт про проходження служби у військовому резерві можуть громадяни України віком від 18 до 57 років (незалежно від статі) за винятком осіб, які не підлягають призову на військову службу під час мобілізації.

На початку бойових дій на Донбасі, у 2014 році, в Україні було близько 2 тисяч резервістів, які підписали контракт і проходили збори. У 2016 році створювали оперативний резерв першої черги, куди зараховувались усі, хто звільнявся з лав ЗСУ, а це мобілізовані і кадрові військові. На сьогодні в Україні понад 200 тисяч резервістів і деякі бригади мають два-три комплекти резервістів, про що мовилось під час нещодавнього круглого столу «Розвиваємо оборонні спроможності держави – зміцнюємо військовий резерв».

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