Флешмоб «прийдіть у формі»: чи є резервісти та територіальна оборона істотним фактором стримування агресії Росії?

Наслідуючи традиції військового резерву інших держав, зокрема країн-членів НАТО, Рада резервістів Збройних сил України виступила з ініціативою проведення 18 травня 2021 року флешмобу «Я-резервіст!». У цей день у 2016 році з'явився президентський указ про формування оперативного резерву як складової Збройних сил України, а у 2019 році був запроваджений «День резервіста». У чому суть флешмобу, чи справді територіальна оборона, основу якої складають резервісти, може бути фактором стримування агресії? Про це Радіо Свобода запитало заступника голови Ради резервістів ЗСУ полковника резерву Михайла Щербину.

– Про територіальну оборону активно заговорили на тлі повідомлень, що Росія сконцентрувала війська біля кордонів України. Яку роль вона може відіграти при необхідності стримувати агресію?

– Ми не знаємо, які плани в агресора, але опираючись на набутий із 2014 року досвід, можемо зробити висновок, що він завжди намагається діяти несподівано для жертви.

Тому нам потрібно бути готовими до відвертого вторгнення, ракетно-бомбових ударів, як зараз по Ізраїлю, діям ДРГ (диверсійно-розвідувальних груп – ред.) і так далі.

Отже, створення організованих, підготовлених, озброєних (навіть власною мисливською зброєю) груп резервістів територіальної оборони в кожному місті і селищі, стане суттєвим стримуючим фактором. А при необхідності – дозволить зупинити «нових гіркиних».

– Хто такі резервісти і чи можуть вони бути реальною силою, на яку зважає країна-агресор?

– На сьогодні Збройні сили України мають понад 230 тисяч резервістів.

Бойові бригади мають 2-3 комплекти резервістів, які пройшли АТО (ООС), і приписані на їх доукомплектування.

Безумовно, не всі одразу прийдуть в бригади. Але, якщо загроза буде реальною, ніхто сидіти вдома та чекати поки «руський мир» прийде в Київ або Одесу, Вінницю, Львів – не буде.

Ці резервісти знають свій підрозділ, командирів, техніку, проходять збори, і будуть готові без всякої додаткової підготовки доукомплектувати свої частини.

– У чому суть флешмобу, який Рада резервістів ЗСУ хоче влаштувати 18 травня? Яка його мета?

– Подібний флешмоб – а саме перебування резервістів протягом «Дня резервіста» 18 травня у військовій формі одягу на робочих місцях – є у багатьох країнах.

Це як нагадування громадськості про те, що поруч є їхні захисники, люди з реальним досвідом, які суміщають цивільне життя зі службою в резерві.

В Україні цей флешмоб, на нашу думку, ще й стане наочним підтвердженням чисельності наших резервістів, їхньої присутності в кожному регіоні та їхньої готовності.

Сподіваємося, що такі акції допоможуть підвищити повагу в суспільстві до військовослужбовців, резервістів, до тих, хто піде обороняти країну, якщо виникне така необхідність.

Відповідно до закону «Про оборону», територіальну оборону на всій території країни організовує генеральний штаб Збройних сил України. Бригади територіальної оборони створюються на базі Сухопутних військ (після ухвалення нового закону будуть виведені зі складу ЗСУ).

Наразі, до військово-оперативного резерву зі звільнених із військової служби, починаючи з 2015 року, зараховано близько 234 тисячі військовослужбовців запасу.

У Херсонській області з початку 2020 року реалізується пілотний проєкт із організації територіальної оборони.

Загалом в Україні створено 25 бригад тероборони – по одній у кожній області та окремо у місті Києві. Основу кожної бригади складають кілька кадрових військових, а інші – військовослужбовці запасу, резервісти. З ними підписують спеціальні контракти.

Такі контракти з ЗСУ підписали 8 тисяч резервістів. Контракт зобов’язує раз на рік проходити десятиденне навчання на полігоні для відпрацювання бойового злагодження, раз на місяць – стрільби. Решту часу резервісти живуть і працюють як усі інші цивільні особи.